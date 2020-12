Reggio Calabria: bomba d’acqua e maltempo/ Grandine, rami spezzati e allagamenti

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta in queste ore nel sud Italia e in particolare in Calabria. A riguardo i portali meteo sottolineano una violenta grandinata in quel di Reggio Calabria, a seguito di un forte temporale in risalita dallo Stretto di Messina. Pioggia scrosciante che è stata accompagnata da un brusco calo delle temperature visto che ieri sera, come scrive Meteoweb, la colonnina di mercurio segnava +17 gradi, contro i +10 di questa mattina, tra l’altro temperatura mai così bassa dallo scorso anno. Il temporale è stato caratterizzato anche da tuoni e fulmini che hanno provocato dei continui sbalzi di corrente, e nel contempo la pioggia è caduta copiosa, più di 35 millimetri nel giro di poche ore. A rendere il tutto ancora più pesante, la forte grandinata che è caduta fitta non soltanto in città ma anche in tutta la zona del reggino. Numerosi i disagi provocati, in particolare allagamenti nelle cantine e nei sotterranei, ma anche nei sottopassi, con vari automobilisti che sono rimasti bloccati.

REGGIO CALABRIA, BOMBA D’ACQUA: MALTEMPO ANCHE DOMANI E NEL WEEKEND

Inoltre, sono stati diversi i rami caduti a terra a causa della furia del vento e della grandine, fra cui uno di grosse dimensioni che si è spezzato ed è caduto in via Casa Savoia a Gallico, zona periferica nord di Reggio Calabria. Il ramo ha colpito un’auto che stava transitando, e solo per miracolo non si è verificato alcun ferito se non peggio. La strada è stata ovviamente chiusa al traffico per metterla in sicurezza e sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Purtroppo il maltempo proseguirà per tutta la giornata di oggi, nonché domani e nel weekend, con piogge accompagnate da venti, temporali, e grandinate dovute in particolare allo sbalzo termico che sarà causato dall’arrivo dello scirocco fra la giornata di domani, venerdì 4 dicembre, e quella di sabato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA