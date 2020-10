Reggio Calabria e Andria: ballottaggio Elezioni Comunali 2020/ Diretta e risultati

Due settimane dopo il primo turno delle elezioni comunali 2020, ben 67 Comuni con più di 15mila abitanti sono nuovamente chiamati alle urne oggi, domenica 4 ottobre 2020, e domani, lunedì 5 ottobre 2020. I Comuni del Centro-Sud Italia che sono al ballottaggio sono: Matera, Chieti, Crotone, Reggio Calabria, Andria. Il M5s proverà a vincere a Matera e Andria, visto che sono le uniche città in cui è arrivato al secondo turno. Nella città dei sassi avvicinandosi al Pd, cosa invece non riuscita in Puglia visto che i due schieramenti si presentano contrapposti. Domenico Bennardi, candidato M5s a Matera, è arrivato al primo turno al 27,4%, invece lo sfidante Rocco Luigi Sassone, candidato di centrodestra si è piazzato al 30,4%. Il distacco è esiguo, quindi M5s proverà a prendere i voti del Pd e del resto del centrosinistra, anche se non c’è stato un endorsement ufficiale da parte dei dm. Ad Andria invece è sfida aperta con gli alleati di governo, peraltro in vantaggio al primo turno: Giovanna Bruno del centrosinistra è arrivata al 38,1%, mentre il candidato M5s Michele Coratella al 20,7%.

CHIETI, REGGIO CALABRIA E CROTONE: BALLOTTAGGIO COMUNALI

Per quanto riguarda Chieti, che è roccaforte del centrodestra, si sfidano Fabrizio Di Stefano (38,8%), candidato di centrodestra, e Diego Ferrara (21,5%), sostenuto dal centrosinistra. Reggio Calabria invece si cimenta per la prima volta con il ballottaggio. Rispetto agli altri capoluoghi, è per la prima volta al secondo turno delle elezioni comunali 2020. Gli elettori devono scegliere tra il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà, candidato del centrosinistra, arrivato al 37,1% al primo turno e Antonino Minicuci, sostenuto dal centrodestra e arrivato al 33,6%. Restiamo in Calabria, ma spostiamoci a Crotone. Qui i candidati sono Antonio Manica (centrodestra) e a sorpresa Vincenzo Voce con lista civica, ma ha avuto l’appoggio di molti attivisti avendo trattato temi ambientali e culturali. I primi accordi tra Pd e M5s alle elezioni amministrative sono stati raggiunti a Pomigliano d’Arco, il Comune di Luigi Di Maio. Visto che il candidato sindaco unitario Gianluca Del Mastro ha ottenuto il 41,8% al primo turno, c’è fiducia. La rivale Elvira Romano, vicesindaco della giunta uscente, si è fermata invece al 39,7%, ma il gap è ridotto.

IL CASO GIUGLIANO E LA SICILIA

Anche a Giugliano il Pd e il Movimento 5 Stelle si cimentano con l’esperimento politico al secondo turno delle elezioni comunali 2020. C’è Nicola Pirozzi che al primo turno è arrivato al 33% e spera nella rimonta contro il sindaco uscente Antonio Poziello, che invece è arrivato al 37%. La Sicilia invece è un capitolo a parte, perché qui invece le elezioni amministrative sono al primo turno. Tra le città più attese Agrigento ed Enna. Nel primo caso, ci sono cinque candidati a sfidare il sindaco uscente Calogero Firetto, sostenuto dal centrosinistra. Si tratta di Marco Zambuto (FI, UdC, #DiventeràBellissima), Daniela Catalano (Lega, FdI, Nuova Agrigento), Marcella Carlisi (M5S), Angela Galvano (2 liste di centrosinistra) e Francesco Micciché (Vox Italia e 3 liste civiche). Invece ad Enna c’è Maurizio Dipietro che è a caccia del secondo mandato con Italia Viva e 4 liste civiche a sostegno. Dario Cardaci (PD e altre 3 liste), Cinzia Amato (M5S), Giuseppe Savoca (Lega) e Maurizio Bruno (Cives) lo sfidano.



