Reggio Calabria, eletti Consiglio Comunale/ Sindaco Falcomatà: nomi consiglieri

Terminato lo scrutinio a Reggio Calabria, è tempo di andare a conoscere gli eletti in Consiglio Comunale. Come vi abbiamo raccontato, è stato confermato sindaco Giuseppe Falcomatà (sostenuto da Partito Democratico, S’intesi, Innamorarsi di Reggio, Articolo Uno, Italia Viva, Reset, La svolta, Partito Socialista Italiano, Primavera Democratica, Patto x il cambiamento, Partito del Sud Meridionalisti Progressisti-Reggio bene comune): l’esponente dem ha ottenuto il 58,36%, un totale di 44.069 voti. Sconfitto il rivale Antonino Minicuci (sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Cambiamo! con Toti, Minicuci sindaco, Ogni giorno Reggio Calabria, #Ama Reggio, M.E.D.A, Nuova Italia Unita): il candidato del Centrodestra non è andato oltre il 41,64%, un totale di 31.438 voti. Falcomatà può dunque vantare un premio di maggioranza per il Centrosinistra, che elegge altri 9 consiglieri comunali rispetto a quelli già eletti dopo il primo turno di due settimane fa. Il partito con più consiglieri è il Partito Democratico, con 6 eletti, mentre sono 4 le donne che entrano a fare parte del nuovo Consiglio Regionale, 3 per la maggioranza e 1 per l’opposizione.

REGGIO CALABRIA, ELETTI CONSIGLIO COMUNALE: NOMI CONSIGLIERI

Terminato lo spoglio delle schede a Reggio Calabria, ecco il nuovo Consiglio Comunale con tutti gli eletti. Partiamo dai consiglieri che fanno parte della maggioranza del neo sindaco Giuseppe Falcomatà: Antonino Castorina, Mario Cardia, Rocco Albanese, Giuseppe Sera, Vincenzo Marra, Lucia Anita Nucera, Giovanni Muraca, Armando Neri, Giuseppe Marino, Marcantonino Malara, Filippo Quartuccio, Francesco Gangemi, Carmelo Versace, Deborah Novarro, Paolo Brunetti, Demetrio Delfino, Giuseppe Giordano, Irene Calabrò, Filippo Burrone, Saverio Pazzano. Questo, invece, l’elenco dei consiglieri eletti per l’opposizione: Angela Marcianò, Klaus Davi, Antonino Minicuci, Federico Milia, Demetrio Marino, Antonino Caridi, Antonino Maiolino, Massimo Ripepi, Saverio Anghelone, Guido Rulli, Giuseppe De Bias, Nicola Malaspina. Come ricorda Stretto Web, attenzione alle indagini che chiamano in causa alcuni dei consiglieri più votati a queste Comunali: particolare attenzione alle situazioni di Castorina, Albanese, Neri e Muraca, coinvolti nell’inchiesta Helios sullo scandalo dell’Avr.



© RIPRODUZIONE RISERVATA