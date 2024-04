Reggio Calabria, ucciso operaio 24enne incensurato/ Giallo sull’agguato, colpito mentre andava al lavoro

Giallo su un agguato consumato alle prime luci del giorno nella piana di Gioia Tauro, in località Prateria e San Pietro di Caridà, provincia di Reggio Calabria. La vittima è un operaio di 24 anni, Domenico Oppisano, ucciso a colpi di arma da fuoco mentre, secondo una prima ricostruzione, percorreva una strada di campagna a bordo della sua auto per andare al lavoro. Il giovane sarebbe stato raggiunto da diversi spari e i soccorsi si sarebbero rivelati vani: Oppedisano, riporta Ansa, sarebbe morto durante il trasporto in ospedale.

Stando alle informazioni apprese dalla Tgr Calabria, la vittima risulterebbe incensurata ma gli inquirenti starebbero vagliando ogni ipotesi per capire se possa trattarsi di un regolamento di conti o di una vendetta. Oppedisano avrebbe praticato quel tratto quotidianamente e l’ipotesi è che uno o più killer fossero appostati in attesa del suo passaggio e conoscessero perfettamente i suoi orari e movimenti.

Agguato in provincia di Reggio Calabria, le indagini sull’omicidio del 24enne incensurato

Secondo quanto ricostruito dalla Tgr Calabria, Domenico Oppedisano sarebbe stato bersaglio di un agguato mortale mentre percorreva la strada che faceva ogni giorno per andare al lavoro, in provincia di Reggio Calabria. Diversi colpi di arma da fuoco, forse un fucile, lo avrebbero raggiunto mentre era alla guida della sua auto e uno lo avrebbe centrato al volto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora lavorano alle indagini per ricostruire movente ed esatta dinamica dell’omicidio. L’operaio 24enne sarebbe stato soccorso da qualcuno che si sarebbe trovato vicino al luogo del delitto e, forse attirato dagli spari, avrebbe trovato il giovane in condizioni gravissime. Nonostante i soccorsi, Oppedisano sarebbe morto durante il trasporto all’ospedale di Polistena. Le modalità dell’agguato, riporta SkyTg24, farebbero pensare ad un omicidio di ‘ndrangheta ma al momento gli investigatori non avrebbero escluso alcuna pista anche perché la vittima risulterebbe incensurata e lontana da ambienti di criminalità organizzata.

