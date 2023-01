Regime forfettario 2023/ Alzati i ricavi a 85 mila euro: l’UE non ha ancora approvato

Il regime forfettario del 2023 prevede un aumento della soglia ricavi/compensi a 85.000 euro (contro i 65 mila euro precedenti). Dopo la bella notizia arriva quella “semi brutta“, ovvero che l’Unione Europea non ha ancora concesso l’approvazione necessaria per ufficializzare la notizia.

La Legge di Bilancio del 2023 ha previsto l’innalzamento della soglia di ricavi e compensi, indipendentemente dall’aliquota applicata (che sia al 5% o al 15%). La proposta varrebbe non solo per le nuove attività, ma anche per quelle che nel 2022 (sia in ordinario oppure ancora semplificato), erano e sono rimaste nel regime agevolato.

DALLA GERMANIA/ Recessione, sanità e i guai di un Paese che studia come rinascere

Il regime forfettario del 2023: si attende l’UE

Si era detto che il nuovo regime forfettario del 2023 con l’innalzamento dei compensi a 85 mila euro, avesse effetto immediato dal 1° gennaio del nuovo anno. Il problema attuale però, sta nella mancanza di approvazione da parte dell’Unione Europea.

Per rendere più semplice il meccanismo e l’annesso problema, il sistema terrebbe in considerazione della direttiva (UE) 2020/285, che stabilisce il regime speciale per le piccole aziende, con validità effettiva dal 1° gennaio del 2025.

TASSE/ Le insidie per il Governo tra inflazione, Patto di stabilità e sistema "duale"

Vista la complessità di anticipare tale direttiva, per poter rendere valida l’estensione dei ricavi e compensi a 85 mila euro (rispetto ai 65 mila euro previsti), occorre che l’UE rilasci un’autorizzazione che disponga l’approvazione di poter cambiare la norma che sarebbe in vigore tra due anni.

La direttiva che dovrà esser valida nel 2025, sostiene che gli Stati possono concedere al regime di franchigia IVA, tutti coloro che registrano compensi e ricavi non oltre gli 85 mila euro. La stessa direttiva presuppone che se un soggetto, titolare d’attività, superasse il volume d’affari di 100 mila euro, il regime in cui si trova dovrà esser cessato immediatamente.

INDUSTRIA & NORD-EST/ La "locomotiva" invisibile nei palazzi romani

Ad oggi in mancanza dell’approvazione UE di cui abbiamo parlato, ci troviamo in legge di bilancio il nuovo innalzamento del regime forfettario per il 2023, ma con l’impossibilità di applicarlo immediatamente. Non resta altro che attendere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA