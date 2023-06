Regime forfettario attività escluse/ Uniche eccezioni per pagare meno tasse (29 giugno 2023)

Dal regime forfettario ci sono delle attività escluse a cui l’ingresso viene negato in modo concreto e deciso. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti su delle possibili eccezioni che garantirebbero – in contesti fuori dalla norma – l’ingresso al regime agevolato.

Dal 2023 il regime forfettario prevede nuove soglie. Ma per accedervi di norma, dovrebbe esser consultata la normativa vigente, e comprendere se l’attività di riferimento possa essere esclusa oppure no. Di seguito, vediamo le delucidazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario attività escluse: l’elenco completo

Come ribadito precedentemente, dal regime forfettario possono esserci delle attività escluse a priori, perché risulterebbero incompatibili per via delle tasse a cui sono soggette. Tra quelle attività escluse vi sono:

Agricoltura, attività connesse e pesca;

Produzione di sale e tabacco;

Editoria;

Commercio di fiammiferi;

Vendita di biglietti per il trasporto pubblico e di sosta;

Vendita a domicilio;

Gestione dei servizi di telefonia pubblica;

Agenzie di viaggi e turismo;

Agriturismi;

Intrattenimenti, giochi e altre attività indicate nel D.P.R. n. 640/1972;

Vendita di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione;

Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito però, quali sono le eccezioni per permettere anche a queste attività, di poter usufruire del regime di tasse agevolato. In primis rientrano nell’agevolazione tutte quelle attività produttive definite con il reddito fondiario.

Esse interessano e coinvolgono i soggetti che hanno residenza in uno dei Paesi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo oppure che vivono in uno dei Paesi dell’UE (Unione Europea), e che generano almeno il 75% di reddito in Italia.

Uno dei limiti vigenti è l’impossibilità di entrare nel forfettario e fatturare all’ex datore di lavoro. Il check viene seguito al termine del pagamento dell’imposta fiscale (a fine di ogni anno per intenderci).

Si fa anche presente che nonostante il regime forfettario abbia delle attività escluse, se si provenisse da un’impresa del genere, l’idea di poter rientrare nel regime agevolato potrebbe essere presa in considerazione e al tempo stesso approvata.

