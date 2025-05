I contribuenti interessati potranno prender parte del regime premiale ISA anche nel 2025. La conferma è arrivata dall’Agenzia delle Entrate, sempre più orientata a stabilire dei buoni rapporti con gli imprenditori, al fine di basarsi sul principio di affidabilità fiscale.

Gli aderenti agli indici di affidabilità fiscale possono godere di agevolazioni, incentivi e gli esoneri importanti, purché ottengano i punteggi minimi richiesti dal fisco (che devono corrispondere a 8 o 8,5 o al massimo 9).

Quali sono le agevolazione previste nel regime premiale ISA nel 2025?

Il regime premiale ISA anche nel 2025 prevede le medesime regole per i calcoli effettuati negli anni scorsi (rispettivamente 2023 e 2024). Tuttavia, in base al tipo di punteggio il ottenuto (nonché l’indice di affidabilità), il contribuente può ottenere degli esoneri, esclusioni e sconti variabili.

Punteggio ISA Benefit Più di 9 – Il reddito da accertare dev’essere massimo al 66% rispetto a quello dichiarato, in questo caso il contribuente risulterebbe escluso dalla verifica sintetica;

– Esenti dal principio delle società reputate “non operative”;

– Esclusione dal certificato di conformità al fine di ricevere i rimborsi dell’IVA e per i compensi come credito d’imposta (entrambi fino a 70.000€ annui); Tra 8 e 9 massimo Esclusione dal certificato di conformità al fine di ricevere i rimborsi dell’IVA fino a 50.000€ annui per i crediti dell’imposta, oppure entro 20.000€ se si tratta di crediti per le tasse dirette; Oltre o uguale a 8,5 Nessun controllo sui presunti redditi; Oltre o uguale a 8 Agevolati i termini sul controllo fiscale di almeno un anno rispetto agli accertamenti ordinari;

Oramai i tempi per aderire al concordato preventivo biennale sono scaduti, in base al gettito fiscale ottenuto dalla misura il Governo valuterà se è il caso di proseguire o meno attuando una proroga per i contribuenti che fino ad oggi non hanno voluto farne parte.

