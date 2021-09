Regina Anna Stuart, storia vera La favorita/ Ultima sovrana del casato degli Stuart divisa tra due “favorite”

Regina Anna Stuart, storia vera dietro al film “La favorita”

La storia della Regina Anna Stuart è al centro del film “La favorita“, la pellicola diretta da Yorgos Lanthimos con protagoniste Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz. Il film, ambientato alla corte inglese agli inizi del XVIII secolo, racconta il delicatissimo equilibrio di potere tra la sovrana e le sue due cortigiane “favorite”: Sarah Churchill, duchessa di Marlborough e Abigail Masham. Ma chi era la Regina Anna Stuart? Nata il 6 febbraio del 1665, Anna Stuart è stata la regina di Inghilterra, Scozia e Irlanda dall’8 marzo 1702 al 1707 quando Regno Unito e Scozia erano un solo regno. Conosciuta anche come “Anna la grande”, “Annus Mirabilis”, “La buona regina Anna”, la sovrana durante il suo regno è stata una monarca eccellente e una donna di grande successo seppur caratterialmente fosse abbastanza debole.

La Favorita/ Streaming del film su Rai 3 tra ironia e situazione della donna

Anna, infatti, come si legge in una biografia a lei dedicata era una donna “debole, sottomessa, completamente soggetta agli umori delle sue favorite”. Nonostante ciò, Anna si è ritrovata a ricoprire il ruolo di Regina in un momento molto delicato per la storia dell’Europa. La regina si è sposata con Giorgio di Danimarca e di Norvegia, ma non ha avuto mai figli per via di una gravissima malattia che le ha causato dodici aborti. L’assenza di eredi maschi al trono ha messo fine alla dinastia degli Stuart con il passaggio a quella degli Hannover.

Pelè, Canale 5/ Streaming del film "senza estro" sul grande campione di calcio

Regina Anna Stuart, la Regina di Inghilterra e il triangolo amoroso

La Regina Anna Stuart è stata l’ultima Regina della casata degli Stuart. Non avendo avuto figli, dopo la sua morte il trono di Inghilterra è passato nelle mani del cugino Giorgio I del casato di Hannover. La storia di Anna Stuart è però legata a quella di Sarah Churchill, detta Lady Marlborough, con cui ha intrecciato un rapporto di amicizia davvero speciale. La Regina era molto legata alla dama che gli storici hanno descritto come “violenta ed autoritaria”. Sta di fatto che Lady Marlborough ebbe un’influenza enorme sulle decisioni della Regina e tra le due c’è stata una grande passione come testimoniano delle lettere che le due si scambiavano con gli pseudonimi di Mrs. Morley per Anne e Mrs. Freeman per Sarah. Questo idillio amoroso viene però interrotto dall’arrivo a corte di Abigail Hill, una nuova dama che diventa la favorita della Regina.

LEGGI ANCHE:

Tutto per la mia famiglia / Su Rai 2 il film con Jennie Garth e sua figlia

© RIPRODUZIONE RISERVATA