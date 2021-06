Regina Baresi/ La figlia di Beppe Baresi debutta in tv: “Sogno l’Isola dei famosi”

Regina Baresi, 30 anni, ha lasciato la sua Inter. La figlia di Beppe Baresi, e nipote di Franco, ha indossato la maglia nerazzurra per 250 partite e segnato 120 gol. Adesso ha appreso le scarpe al chiodo per iniziare una nuova avventura in televisione: “Non ho nessuno rimpianto. La vita è fatta di sfide. Io nel calcio le mie battaglie le ho vinte. Adesso ricomincio da un nuovo percorso e spero di fare tanti gol anche in tv”, ha confessato al settimanale Chi. Dal 1° luglio, Regina Baresi condurrà “QVC Beyond”, nuovo format in sei episodi sulla piattaforma multimediale QVC. “Gli ospiti della prima stagione saranno importanti personalità del mondo dello sport”, ha anticipato Regina. Ogni mese saranno protagoniste due sportive che racconteranno la loro esperienza: dalla pattinatrice Valentina Marchei alla campionessa delle quattro ruote Michela Ceruti, dal volto delle arti marziali miste Chiara Penco all’arbitro di Rugby Maria Beatrice Benvenuti.

Alex Belli e Delia Duran/ "Sposati senza rito civile: il nostro sì davanti a Dio"

Regina Baresi: debutta in tv con il sostegno di papà Beppe

“L’idea è quella di creare uno spazio in cui si raccontano storie che si esaltino la forza e il talento delle donne”, ha spiegato Regina Baresi parlando del suo debutto in televisione. L’ex capitana dell’Inter sa bene cosa vuol dire faticare per affermarsi in un mondo prettamente maschile: “Il calcio femminile ha viaggiato sempre dieci passi indietro rispetto al calcio maschile. La disuguaglianza è netta, ma oggi qualcosa sta cambiando”. Ora Regina si concentra sul suo debutto in tv, anche se sta già pensando alla seconda stagione, e non esclude un domani di partecipare a un reality show, magari all’Isola dei famosi. Infine, sulle pagine di Chi, Regina ha parlato anche della sua famiglia, che l’ha sostenuta anche in questo decisivo cambiamento della sua vita: “I Baresi hanno un Dna di ferro”.

LEGGI ANCHE:

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Matrimonio? Prima i figli"/ "Con la casa nuova.."Anna Lou Castoldi, una notte con papà Morgan/ Figlia di Asia Argento vola a Milano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA