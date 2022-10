Regina Camilla, panico in aereo: incidente in volo/ Causa e immagini dei danni

Paura per la Regina Camilla: incidente in aereo di ritorno dall’India

La Regina consorte Camilla ha vissuto un grosso spavento nelle ultime ore, di ritorno dalla vacanza all’insegna del benessere e del relax in compagnia di un gruppo di amici in India. La moglie di Re Carlo III, come riferisce RaiNews, era a bordo di un aereo di linea della British Airways che la stava riportando in patria, a Londra, quando il velivolo è stato improvvisamente colpito dal passaggio di un grosso uccello. L’aereo è stato lievemente danneggiato, come mostrano le immagini circolanti sul web, e la sua parte anteriore è visibilmente ammaccata dopo l’urto.

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze tra i passeggeri e per la Regina consorte Camilla, eccezion fatta per il grosso spavento passato. L’aereo è atterrato senza intoppi all’Heathrow Airport di Londra e, passata la paura, i passeggeri hanno così potuto fare rientro a destinazione. Spavento passato anche per Camilla Parker Bowles che, come risaputo, ha il timore di viaggiare ad alta quota.

La Regina Camilla in India: la vacanza all’insegna del benessere e del relax

L‘incidente aereo nel volo di ritorno dall’India ha fatto seguito ad alcuni giorni vissuti da Camilla all’insegna del relax e del benessere. Mentre il marito, re Carlo III, era impegnato in Gran Bretagna per gli impegni ufficiali di corte, la Regina consorte si è recata a Bangalore, a Soukya, un centro olistico di salute e benessere in compagnia di un gruppo di amici.

Si tratta di un centro specializzato in trattamenti curativi e di ringiovanimento, dove inoltre è possibile effettuare yoga e meditazione, ma anche omeopatia e naturopatia. Una vacanza benessere alla quale la Regina Camilla non ha affatto voluto rinunciare e alla quale ha preso parte al fianco degli amici più stretti.

