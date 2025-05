IL PRIMO REGINA COELI DI PAPA LEONE XIV: IL MONDO ALLA “FINESTRA” CON PREVOST

Farà una certa impressione vedere oggi affacciarsi da quella finestra su Piazza San Pietro il nuovo Papa Leone XIV per la diretta del suo primo Regina Coeli, e non più la figura che per 12 anni siamo stati abituati ad ascoltare e vedere: il Pontefice appena eletto Robert Francis Prevost ha subito ringraziato Papa Francesco per la sua testimonianza di pace e di preghiera a quel Dio “che tutti ama”.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, dialogo Usa-Cina a Ginevra, Trump: “Fatti grandi progressi” (11 maggio 2025)

Ma si è anche subito “differenziato” unendo tra citazioni e invocazioni i papati precedenti, da San Giovanni Paolo II a Benedetto XVI (con il comune “maestro” Sant’Agostino) fino ovviamente a Leone XIII. In questo primo Regina Coeli Papa Leone XIV proverà a portare nuovamente e idealmente l’unità della Chiesa in comunione con Gesù e i Santi, con il mondo che in collegamento tv e video streaming mondiale rimarrà alla “finestra” per osservare le prime parole e la prima preghiera alla Madonna in questa quarta Domenica di Pasqua del Signore.

Santa Messa Rai 1 oggi 11 maggio 2025/ Diretta video Veroli, le letture: segue Regina Coeli di Papa Leone XIV

Al posto dell’Angelus come prevede per l’appunto la Chiesa nel periodo che intercorre la Resurrezione e la Pentecoste del Signore, la diretta del Regina Coeli con il nuovo Papa eletto rappresenta il terzo momento pubblico del card. Prevost dopo la Benedizione Urbi et Orbi (con primo discorso dell’elezione) di giovedì scorso e dopo la Santa Messa in Cappella Sistina del giorno successivo. Per la Santa Messa di inizio Pontificato tra una settimana ci sarà poi il nuovo appuntamento di Leone XIV con la cristianità, questa volta con anche tutti i vari leader mondiali nuovamente convocati a Roma,

Stemma e motto di Papa Leone XIV/ "In Illo unum uno": ecco cosa significa, simboli e paramenti di Prevost

LA PREGHIERA ALLA MADONNA E IL PRIMO MESSAGGIO DI PACE “DISARMATA E DISARMANTE”

Come ha spiegato benissimo il Santo Padre Prevost nel suo primo discorso, la centralità della pace non può essere separata alla persona divina e umana di Gesù, perché «la pace sia con voi» è proprio quel concetto di pace “impersonata” e testimoniata dal Cristo. Prima e dopo la recita del Regina Coeli oggi 11 maggio 2025 su Rai 1, infatti, Papa Leone XIV terrà il suo commento al Vangelo del giorno e il primo messaggio di pace rivolto al mondo sempre più in guerra e funestato da violenze continue.

Ma il punto di partenza è quanto detto da Prevost dopo la sua elezione: «la pace sia con voi, questa è la pace del Cristo Risorto»: è una pace che non può che essere «disarmata e disarmante», considerata “debole” ma che in realtà tende a disarmare il male, il peccato e le violenze, «è umile e perseverante, in quanto proviene da Dio che ci ama tutti in modo incondizionato». Nell’omelia della prima messa in Cappella Sistina lo stesso Papa Leone XIV ha chiesto la protezione della Vergine per intercedere sul “tesoro” e la “croce” che è stato affidato al Pontefice con la scelta dei suoi fratelli cardinali.

Davanti ad un mondo che a volte deride chi crede, alle volte lo uccide, alle volte solo lo “mal sopporta”, la missione della Chiesa – secondo Leone XIV – è proprio di andare in quei luoghi per testimoniare la bellezza gioiosa del Dio vivente: «devo “farmi piccolo” per far risplendere Cristo Gesù, Dio mi dia questa grazia con l’aiuto della tenera intercessione della Madonna».

COME SEGUIRE IN DIRETTA IL PRIMO REGINA COELI DI PAPA PREVOST: DALLA TV AL VIDEO STREAMING LIVE

L’attesa è dunque tutta per le ore 12 quando dalla finestra-balcone su Piazza San Pietro si affaccerà il Santo Padre Leone XIV per la seconda benedizione, dopo il primo Urbi et Orbi immediatamente seguente l’Habemus Papam: appuntamento a mezzogiorno con la diretta tv su Rai 1 e Tv2000, così come su tutte le reti di informazioni che seguiranno passo dopo passo i primi eventi del Pontificato di Prevost.

Per seguire però il Regina Coeli in Vaticano è possibile anche il collegamento in diretta video streaming su RaiPlay e sul canale YouTube di Vatican News: ricordiamo che nella giornata di domani, lunedì 12 maggio 2025, sempre Papa Leone XIV incontrerà in Aula Paolo VI nella Santa Sede i vari operatori dei media accreditati presso la Sala Stampa del Vaticano e che hanno coperto in queste settimane i tanti eventi tra la nascita al cielo di Papa Francesco e l’elezione del nuovo Pontefice.

DIRETTA REGINA COELI PAPA LEONE XIV IN STREAMING VIDEO