SI CHIUDE L’INTRONIZZAZIONE DI PAPA LEONE XIV: DAL REGINA COELI ALLE BASILICHE PAPALI, COSA SUCCEDE OGGI

Con l’omaggio alla Capitale della cristianità e l’effettivo insediamento sulla Cattedra del vescovo di Roma si conclude oggi l’intronizzazione di Papa Leone XIV in una settimana densissima che lo ha visto cominciare con la prima Santa Messa di insediamento, seguito dalla “presa di possesso” della Basilica papale di San Paolo fuori le mura. Dopo il Regina Coeli di mezzogiorno, il Santo Padre Prevost è atteso agli ultimi due importanti insediamenti, prima la Santa Messa in Basilica di San Giovanni in Laterano e poi con la celebrazione in Santa Maria Maggiore.

Il tutto mentre fremono le trattative negoziali per portare Russia e Ucraina a trattare la pace all’interno del Vaticano, e con il Magistero di Papa Leone XIV entrato subito nel vivo con udienze e discorsi che stanno facendo conoscere al mondo la personalità del Vicario di Cristo che “unisce” le Americhe e prova a testimoniare la pace cristiana comunicando l’unico vero messaggio chiave del Signore, «Dio ci ama».

È infatti l’insieme della ragione e dell’amore – come già insegnava Papa Benedetto XVI – che fonda la Verità cristiana di un Dio che si fa uomo, muore e risorge per salvare l’intera umanità: Leone XIV lo ha detto fin dal suo primo discorso dopo l’elezione e lo ribadisce oggi nella lunga giornata romana che lo vedrà porre fine alle cerimonie di insediamento sulla Cattedra di Pietro

All’interno di una intensa giornata di preghiera e liturgie, dopo la preghiera del Regina Coeli, nel pomeriggio Papa Prevost si recherà in processione verso la Basilica di San Giovanni in Laterano fermandosi però attorno alle ore 16 presso il Campidoglio per l’omaggio del sindaco Gualtieri e simbolicamente dell’intera giornata di Roma: secondo quanto riporta Askanews, il Santo Padre dovrebbe a quel punto ringraziare l’amministrazione capitolina per i lavori e le iniziative sul Giubileo 2025 oltre al dispendio di energie nei giorni convulsi tra la morte di Papa Francesco e il Conclave.

COME SEGUIRE IN DIRETTA VIDEO STREAMING LA GIORNATA DI PAPA PREVOST: PERCHÈ L’INSEDIAMENTO DEL VESCOVO DI ROMA È IN LATERANO

A seguire integralmente la visita di Papa Leone XIV per le vie del centro di Roma sarà come sempre possibile collegarsi con la diretta video streaming di Vatican News su YouTube (e per noi a fondo pagina, ndr), con collegamenti anche in tv su Rai 1 e Tv2000: si parte con la recita del Regina Coeli e il nuovo appello di pace che Papa Leone XIV rivolgerà – per la prima volta da quando è stato eletto – dal tradizionale balcone su Piazza San Pietro.

Appuntamento alle ore 12 con la cristianità tutta collegata e con i pellegrini romani che riempiranno la Piazza del Colonnato: sarà però solo il primo di ben 4 appuntamenti previsti oggi 25 maggio 2025, la VI domenica di Pasqua.

Alle ore 16.15 circa è previsto l’omaggio del sindaco Gualtieri e della città di Roma al passaggio di Papa Leone XIV nella lunga processione che dalla Basilica di San Pietro lo porterà alla Basilica di San Giovanni in Laterano, dove alle ore 17 è atteso l’inizio della Santa Messa di insediamento sulla Cattedra Romana del nuovo vescovo di Roma (qui il libretto della celebrazione). Forse non tutti sanno che la vera cattedrale di Roma non è in Vaticano, ma appunto nella Basilica dedicata al Santo Evangelista: il motivo è molto semplice, qui in Laterano è presente la cattedra del Papa, ovvero del vescovo della Capitale.

È da questa cattedra che idealmente il Santo Padre pronuncia la Parola di Dio di cui è servo e testimonine: il rituale dell’intronizzazione prevede la conclusione nella presa di possesso di tale cattedra, al termine della Santa Messa celebrata da Papa Leone XIV all’interno della Basilica di San Giovanni in Laterano, attorniato dal clero romano riunito per acclamare il proprio vescovo.

Non si tratta però dell’ultimo appuntamento della giornata dato che attorno alle 19 inizierà la visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore per l’ultima “presa di possesso” delle basiliche papali di Roma (qui il libretto della celebrazione, ndr). Leone pregherà e venererà l’Icona della Beata Vergine Maria Salus Popoli Romani e, inoltre, renderà omaggio alla tomba di Papa Francesco già divenuta sede di pellegrinaggi da fedeli in arrivo da ogni parte del mondo.