Regina Elisabetta a Sandringham per i 96 anni/ Trasferimento in elicottero e famiglia

La regina Elisabetta ha festeggiato il suo 96esimo compleanno spostandosi dal castello di Windsor, dove vive abitualmente, alla residenza di campagna della famiglia reale di Sandringham, nel Norfolk inglese. Come spiega l’agenzia Pa, il breve viaggio è avvenuto in elicottero. Il viaggio della Regina, spiegano dall’Inghilterra, indica una condizione di salute accettabile.

Oltre al 96esimo compleanno, in questo 2022 la sovrana festeggerà il Giubileo di Platino ovvero i 70 anni di regno. Dopo aver cancellato una serie di appuntamenti esteri per le difficoltà di deambulazione mostrate negli ultimi tempi e alcuni problemi post Covid, contratto a febbraio, la regina si concede dunque un periodo di riposo. Per festeggiare il suo compleanno, Elisabetta ha dunque scelto la tranquillità della sua residenza in campagna.

Regina Elisabetta, compleanno in campagna

Come da tradizione, la regina Elisabetta ha scelto di trascorrere il suo compleanno a Sandringham. Qui, nella sua residenza del Norfolk inglese, incontra abitualmente parenti e amici più stretti nel giorno del 22 aprile. L’abitudine, spiega l’Ansa, risale a quando il principe Filippo – scomparso nel 2021 – era ancora in vita. La coppia infatti era solita spostarsi a Sandringham proprio nel giorno del compleanno della sovrana, per accogliere lì le persone più care.

In occasione del compleanno della regina, è tornato anche il nipote Harry, che ad inizio 2020 si è trasferito negli Usa insieme a Meghan Markle. Il giovane ha assicurato di aver trovato “in gran forma” la nonna. Anche lui si è trasferito nel cottage di Wood Farm, a Sandringham. Questo, per la regina, è un luogo “intimo e familiare”, molto caro a lei e al marito Filippo, scomparso proprio un anno fa. In attesa della grande festa di giugno, dunque, la regina si gode l’intimità della sua famiglia.

