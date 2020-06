Regina Elisabetta cavalca un pony/ Foto, la prima da inizio quarantena a Windsor

Pubblicità

La Regina Elisabetta si è concessa la sua prima uscita dopo ben 10 settimane di quarantena a causa del lockdown imposto nel Regno Unito per via dell’emergenza pandemica. La sovrana 94enne è rimasta “reclusa” a Windsor ma nelle passare ore ha deciso di concedersi una piccola ma piacevole uscita restando sempre sul terreno del castello di Windsor ed è stata immortalata proprio insieme ai suoi grandi amori, i cavalli. La regina è stata così fotografata nel fine settimana insieme al suo pony preferito, un Fell Pony di 14 anni di nome Balmoral Fern. Gli scatti sono stati poi pubblicati sui profili social della Famiglia reale e vedono la Regina Elisabetta proprio in sella al cavallo. Tra i riti di Sua Maestà, ancor prima del lockdown, vi era proprio la sua passeggiata a cavallo quotidiana nel parco del castello, interrotta però per via della quarantena. Adesso che le misure si allentano poco alla volta, anche la sovrana ha deciso di fare seppur lentamente ritorno alla normalità, ripartendo proprio da quelle piccole abitudini che tanto amava prima dell’arrivo del Coronavirus.

Pubblicità

REGINA ELISABETTA CAVALCA UN PONY: L’AMORE PER I CAVALLI

La Regina Elisabetta era arrivata a Windsor lo scorso 19 marzo anticipando, come avevano spiegato all’epoca, la partenza per le vacanze pasquali. Sua Maestà è apparsa negli scatti in forma smagliante. La foto che la vede in sella al suo pony arriva nel giorno in cui anche il Regno Unito lascia trapelare un piccolo passo in più verso il ritorno alla normalità, ovvero con la riaperture di alcune scuole. Il post social con i suoi primi scatti pubblici dall’inizio della quarantena rappresenta un ulteriore segnale di vicinanza al suo popolo. “Sua Maestà ama l’equitazione fin dall’infanzia e si occupa del benessere dei cavalli che possiede per l’allevamento, l’equitazione e le corse”, si legge sulla pagina ufficiale Instagram della Famiglia reale. Oltre agli scatti realizzati lo scorso weekend, ce ne sono altri che la immortalano sempre insieme ai suoi amati cavalli anche in età decisamente più giovane, in alcune foto in bianco e nero in cui appare anche in compagnia di un giovanissimo Carlo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA