Regina Elisabetta, chi è l’erede al trono d’Inghilterra/ Spring Tide, linea di successione con Re Carlo e…

Regina Elisabetta, chi sarà l’erede al trono d’Inghilterra: la linea di successione

C’è ancora molto riserbo sulle condizioni della Regina Elisabetta, ma una cosa è certa: la sua salute sembra meno ferrea che mai. La monarchia inglese, però, non si è certo fatta cogliere impreparata e il piano per l’incoronazione dell’erede al trono d’Inghilterra, nel caso in cui la regina Elisabetta dovesse infine morire, è già pronto nei minimi dettagli. Si chiama Spring Tide, “marea di primavera”, ed è un piano che affronta con estrema precisione tutti gli scenari che potrebbero presentarsi alla morte della regina, dall’accorrere in massa dei turisti fino all’eventualità di attentati terroristici.

Il trono d’Inghilterra passerà all’attuale principe Carlo, che secondo le rigide regole di successione è il diretto erede di Elisabetta. Potrebbe diventare re con il nome di Carlo III oppure seguire la tradizione e adottare il suo secondo nome, divenendo quindi Giorgio VIII. Secondo il piano Spring Tide, alla morte della regina Elisabetta il Ministero della Difesa sarà incaricato di organizzare il saluto ufficiale con i cannoni e tutto il Paese osserverà due minuti di silenzio. L’incoronazione ufficiale dell’erede al trono d’Inghilterra è disposta a distanza di qualche mese dall’eventuale morte della sovrana e avverrà in presenza dell’arcivescovo di Canterbury. L’inno nazionale sarà modificato da ‘God save the Queen’ a ‘God save the King’ e cambieranno anche le banconote e i francobolli, che raffigureranno il nuovo sovrano.

La successione dell’erede al trono d’Inghilterra dopo la Regina Elisabetta è una questione complessa. È regolata da tre documenti: l’Act of Settlement del 1701, il Succession to the Crown Act del 2013 (che ha abrogato il Royal Marriages Act del 1772) e infine dalla Common law. Aspetto importante da tenere in considerazione è che la linea di successione al trono include solamente gli eredi di Sofia del Palatinato, così come stabilito nel 1701 per impedire che il trono d’Inghilterra finisse nelle mani di un sovrano cattolico discendente dalla famiglia Stuart.

Secondo la situazione attuale, alla morte della regina Elisabetta dovrà succedere Carlo Principe del Galles come erede principale. Il secondo erede al trono in linea di successione è William Duca di Cambridge, cioè il primogenito di Carlo e Lady Diana. Infine, il terzo è il piccolo George, seguito dagli altri due figli di William: Charlotte e Louis. Nell’eventualità in cui questa successione non sia possibile, il trono d’Inghilterra passa a Harry, secondogenito di Carlo, e infine al figlioletto Archie. Dopo Archie verrebbe un’ulteriore linea di successione che prende in considerazione Andrea, Duca di York e fratello minore di Carlo, e le sue figlie Beatrice ed Eugenia. Parallelamente allo Spring Tide, v’è un altro piano relativo al caso in cui la Regina Elisabetta sia deceduta: si chiama “London Bridge” e ve lo mostriamo nel dettaglio in questo focus.











