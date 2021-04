Regina Elisabetta compie 95 anni/ Compleanno senza Filippo: “Ha lasciato un vuoto…”

Il 21 aprile 1926 nasceva colei che sarebbe diventata la Regina Elisabetta e che oggi compie 95 anni. E’ un compleanno triste, tuttavia, per la Regina e per tutta la Famiglia Reale per la morte del Principe Filippo, morto il 9 aprile a 99 anni. La coppia reale ha trascorso insieme quasi tutta la vita, formando una famiglia e affrontando gli oneri del ruolo istituzionale. Senza il Principe Filippo, per la Regina Elisabetta, inizia una nuova fase della sua vita e quello di quest’anno è sicuramente il compleanno più triste. Il Principe Filippo, per la Regina Elisabetta, non è stato solo il marito, ma la sua spalla, restando tre passi indietro, ma supportandola in tutte le scelte. Durante il funerale, la Regina Elisabetta con il volto in parte coperto dalla mascherina, è apparsa in tutto il suo dolore mostrandosi, per la prima volta agli occhi del mondo, come una donna che aveva perso l’amore della sua vita.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 21 aprile: Steffy vuole confessare ma..

Il compleanno della Regina Elisabetta senza il Principe Filippo

“Ha lasciato un vuoto enorme”: ha fatto sapere la Regina Elisabetta tramite il terzogenito Andrea. Il 95esimo compleanno, senza il padre dei suoi figli, il marito e il compagno di una vita ha un sapore decisamente diverso dai precedenti. Per la Regina sarà sicuramente il compleanno più triste della sua vita non potendo neanche avere accanto la sua famiglia a causa delle restrizioni anti-covid. Tuttavia, per non lasciarla sola, sarebbero state disposte delle visite a rotazione. Come riporta il Sun, per fare compagnia alla Regina, ci saranno alternativamente la figlia Anna, Camilla (moglie del principe Carlo) e Sofia (contessa di Wessex e moglie del principe Edoardo). Non dovrebbe esserci, invece, Harry. Secondo le ultime informazioni, infatti, sarebbe già tornato negli Stati Uniti.

Enula e Alessandro Di Cavallo sono fidanzati?/ Dopo Amici, lei svela la verità

LEGGI ANCHE:

"Miei figli molestati da istruttore equestre"/ "Era un pedofilo, pagava i ragazzini"

© RIPRODUZIONE RISERVATA