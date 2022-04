Regina Elisabetta compie 96 anni/ Foto coi pony e guai in famiglia: Harry torna ma…

LA REGINA ELISABETTA COMPIE 96 ANNI: LA FESTA COI PONY

Come da tradizione, il compleanno della Regina Elisabetta verrà celebrato in pompa magna in tutto il Regno Unito tra il 2 e il 5 giugno, con il programma del Giubileo di Platino di Sua Maestà: eppure è proprio oggi che Elizabeth Alexandra Mary Windsor nacque quasi un secolo fa. La Regina compie infatti il 21 aprile 2022 ben 96 anni.

Nel suo essere sempre uguale a se stesso, il peso dell’età e gli acciacchi si fanno sentire tanto che sono alquanto limitati gli interventi pubblici dopo la positività al Covid-19 delle scorse settimane. Secondo quanto rivela oggi “The Telegraph” tramite una fonte di Buckingham Palace, la Regina avrebbe fatto sapere che confermerà la sua presenza ai festeggiamenti per i 70 anni di Regno solo il giorno stesso del Giubileo. Di fatto non è quindi escluso che la Regina Elisabetta possa seguire in tv i festeggiamenti, a dimostrazione delle sue non perfette condizioni fisiche, specie per la fatica a camminare senza bastone. Di certo però le foto diffuse dalla Royal Family confermano una Regina tutt’altro che dimessa e intenta a godersi privatamente i suoi 96 anni: «In vista del 96° compleanno della Regina domani (oggi, ndr), Royal Windsor Horse Show ha rilasciato una nuova fotografia di Sua Maestà. Scattata il mese scorso nel parco del Castello di Windsor, la regina è raffigurata con due dei suoi pony, Bybeck Katie e Bybeck Nightingale. Buon compleanno Vostra Maestà!».

I GUAI IN FAMIGLIA PER LA REGINA ELISABETTA: HARRY TORNA MA È SUBITO SCONTRO CON IL PADRE

Per il suo compleanno la Regina Elisabetta ha scelto di passarlo nella Wood Farm, una villetta poco distante dal mare e legata sentimentalmente al passato della inossidabile Queen assieme all’amato marito Filippo (scomparso un anno fa, ndr).

Come ben spiega “Il Corriere della Sera”, lo spostamento della Regina in elicottero sembra indicare che le sue condizioni di salute siano comunque migliorate rispetto agli ultimi tempi, quando era stata costretta a rinunciare a diversi impegni. In attesa però di vederla nuovamente in pubblico per il prossimo 2 giugno, la Regina deve affrontare non solo la salute come problema principale: in questi giorni le ha fatto molto piacere ricevere la visita di Harry, il principe nipote “ribelle” assieme alla vulcanica moglie Meghan Markle. «La nonna regina? È stato bello vederla. È in grande forma. Voglio assicurarmi che sia protetta, circondata dalla gente giusta», ha detto il figlio di Lady D lasciando la tenuta dei Windsor, non confermando però la sua presenza ai festeggiamenti per il Giubileo, «non ho ancora deciso. Ci sono molte questioni ancora da risolvere». I dissapori con il fratello William e con il padre Carlo restano forti, per la sofferenza della Regina che si trova continuamente alle prese con i dissidi familiari (senza dimenticare i guai giudiziari del figlio Andrea, duca di York). Dopo la fuga negli Usa e l’uscita dalla Famiglia Reale nel gennaio 2020, la distanza tra Harry e il resto della famiglia è ancora nettissima: l’unica con la quale sembra essere rimasto in rapporto è proprio la nonna oggi 96 enne: basterà per provare a “ridurre” la frattura nei prossimi mesi?

Happy Birthday Your Majesty! Today as The Queen turns 96, we’re sharing this photograph of the young Princess Elizabeth aged 2. Then, in 1928, it was never expected she would be Queen, and this year Her Majesty is celebrating her #PlatinumJubilee – a first in British history. pic.twitter.com/DnwsMU81I3 — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2022

Over the next 70 days, as we countdown to the #PlatinumJubilee Central Weekend, we’ll be sharing an image a day of The Queen – each representing a year of Her Majesty’s 70-year long reign. 🧵 Follow along our #70for70 countdown — The Royal Family (@RoyalFamily) March 24, 2022













