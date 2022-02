Regina Elisabetta è morta?/ Fake news, c’è la smentita: “Sta guarendo da Covid-19”

“La Regina Elisabetta è morta”: questa è la notizia che si è diffusa nelle ultime ore sui social media e che ha creato scompiglio nell’universo del web. Trattasi dell’ennesima bufala, dell’ennesima fake news: Sua Maestà fortunatamente è viva e si sta riprendendo dopo il contagio da Covid-19 annunciato nei giorni scorsi, ma che non ha fin qui destato alcun tipo di preoccupazione per la salute della sovrana d’Inghilterra, tanto più che era stato ufficialmente comunicato che “The Queen” riferiva una sintomatologia assolutamente lieve e che avrebbe comunque continuato a svolgere le mansioni più leggere dal Castello di Windsor, dove sta trascorrendo il suo periodo di isolamento.

Questa la nota diramata: “Buckingham Palace conferma che la regina è risultata oggi positiva al Covid-19. Sua Maestà sta avvertendo sintomi lievi, simili a un raffreddore, ma prevede di continuare con mansioni leggere a Windsor nelle prossime settimane. Continuerà a ricevere attenzione medica e seguirà tutte le opportune linee guida”. Una situazione, insomma, di totale serenità, malgrado il doveroso e prudente monitoraggio medico.

“LA REGINA ELISABETTA È MORTA”: L’ANNUNCIO FAKE SUL WEB

Tuttavia, il sito “Hollywood Unlocked” ha scritto che la Regina Elisabetta sarebbe morta. In particolare, sulle sue pagine si legge: “Fonti vicine alla casa reale ci hanno comunicato in esclusiva che la Regina Elisabetta è morta. Doveva partecipare al matrimonio dell’editore di Vogue britannico, Edward Enninful, ma è stata trovata priva di vita”.

Nulla di tutto ciò, in realtà: come confermato a BNO News da Dayo Okewale, capo di stato maggiore della Camera dei Lord, Queen Elizabeth è viva e attualmente si sta rimettendo in sesto dopo la positività al Coronavirus: “Una voce secondo cui la Regina Elisabetta II era morta è diventata virale sui social media martedì sera, ma un funzionario parlamentare ha affermato che non c’è verità nel rapporto. La monarca si sta attualmente riprendendo dal virus”. Falso allarme, dunque e la sovrana non può fare altro che ringraziare: del resto, si dice che fake news del genere allunghino la vita…

