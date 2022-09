Regina Elisabetta II morta di vecchiaia/ Certificato morte svela anche ora decesso e…

Con la pubblicazione del certificato di morte della Regina Elisabetta II è stata svelata anche la causa del decesso. La monarca più longeva della Gran Bretagna è morta a 96 anni lo scorso 8 settembre in Scozia, nella residenza reale del castello di Balmoral di vecchiaia, quindi senza aver sofferto di particolari malattie. Infatti, per questo nei giorni scorsi molti giornali avevano già ipotizzato che la causa della morte della Regina Elisabetta II potesse essere molto più semplice di quanto precedentemente indicato. D’altra parte, la morte per “vecchiaia” è parecchio discussa all’interno della comunità scientifica.

Nel Regno Unito, comunque, c’è chi ritiene che si stia nascondendo la vera causa della morte della Regina Elisabetta II. Ma bisogna prendere atto del documento pubblicato dal National Records of Scotland, il dipartimento del governo scozzese che si occupa della gestione degli archivi di stato. Dalla fine dello scorso anno la sovrana, che ha regnato per 70 anni, comunque soffriva di ”problemi di mobilità”, come aveva riferito Buckingham Palace.

Non si tratta comunque dell’unico aspetto rilevante che emerge dal certificato di morte della regina: l’altro è l’ora della morte. La Regina Elisabetta II è morta alle ore 16:10 italiane (dunque quando nel Regno Unito erano le 15:10), quindi poche ore dopo che la Royal Family aveva fatto sapere che era stata sottoposta sotto controllo medico. La morte non è stata infatti annunciata prima delle 19:30 (alle ore 18:30 britanniche). Il certificato di morte della Regina Elisabetta II, rilasciato oggi, è stato registrato dal cancelliere generale per la Scozia, Paul Lowe, nell’Aberdeenshire il 16 settembre. Inoltre, è stato firmato dalla principessa Anna, che ha accompagnato il corpo della monarca a Londra. Altra curiosità riguarda quanto indicato nell’occupazione: è indicato “Sua Maestà la Regina”, che con la sua morte ha lasciato il trono al suo primogenito, Carlo, diventato re con il nome di Carlo III; sua moglie Camilla ha ottenuto lo status di regina consorte.

NEW: National Records of Scotland published The Queen's entry in the Register of Deaths. It says she died at 3:10pm on 8 September of "Old Age". pic.twitter.com/cSnIpnTaiQ — Chris Ship (@chrisshipitv) September 29, 2022













