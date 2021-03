Regina Elisabetta, la profezia di Nostradamus/ “Dopo di lei, fine della monarchia…”

Spunta una profezia di Nostradamus sulla Regina Elisabetta. Diventata regina a venticinque anni dopo la morte del padre del padre, è stata incoronata il 2 giugno 1953 nell’Abbazia di Westminster. Il suo è un regno lunghissimo. Dopo la Regina Elisabetta, sul trono, dovrebbe salire il figlio Carlo che dovrebbe poi cedere lo scettro al Principe William che, con la moglie Kate Middleton e i figli George, Charlotte e Louis avrebbe tutte le carte in regola per governare il Regno Unito. Tuttavia, secondo una profezia di Nostradamus, dopo la Regina Elisabetta, la monarchia inglese potrebbe scomparire. Pare, infatti, che tra i suoi scritti Nostradamus abbia fatto riferimento “ad un regno che cesserà di esistere”. Secondo molti, tale regno potrebbe essere proprio quello inglese.

IL FUTURO DELLA MONARCHIA INGLESE DOPO LA REGINA ELISABETTA

La profezia di Nostradamus sl presunto “regno che cesserà di esistere” circola ormai da anni. Nell’ultimo periodo, però, è stata accostata alla monarchia inglese a causa dei problemi che la Regina Elisabetta sta affrontando. In particolare, la profezia è tornata d’attualità dopo l’intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey in cui hanno parlato dei rapporti, non più idilliaci, con gli altri membri della famiglia reale tra cui il Principe William e la moglie Kate Middleton. Inoltre, anche la salute del Principe Filippo starebbe creando numerose preoccupazioni presso la casa reale inglese che, ora, secondo la profezia di Nostradamus, potrebbe addirittura scomparire. In passato, il veggente vissuto nel Cinquecento avrebbe predetto altri eventi come l’arrivo del Nazismo e la caduta delle Torri Gemelle, avvenuta nel 2001.

