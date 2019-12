Regina Elisabetta morta per infarto?/ Panico dopo fake news “E’ viva e sta bene”

Nelle ultime ore si è creato il panico in Gran Bretagna, alla notizia che la Regina Elisabetta fosse morta a seguito di un infarto. Nulla di tutto ciò è vero, e trattasi della più classica delle fake news. Ma cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, spiegando più nel dettaglio cosa è accaduto, aiutandoci anche con il portale Bufale.net. L’indiscrezione si è diffusa ovviamente prima in quel di Londra, dove è serpeggiata appunto la notizia che la regina fosse deceduta dopo un attacco di cuore. Kensington Palace è stato costretto ad intervenire, smentendo ufficialmente la notizia, e in seguito, per i più scettici e complottisti, la Regina è stata avvistata e fotografata mentre percorreva in auto il tratto di strada fra Windsor e Buckingham Palace. La regnante della Gran Bretagna è stata avvistata anche ad un evento a Londra, nonché a cavallo assieme al figlio attorno al castello di Windsor. La notizia è iniziata a circolare da domenica attraverso il social network Twitter.

REGINA ELISABETTA MORTA PER INFARTO? “E’ GIUNTO QUEL PERIODO DELL’ANNO IN CUI…”

Una news proveniente dal gruppo Whatsapp delle guardie reali (e già questo era un primo campanello d’allarme), poi appunto diffusasi a macchia d’olio sul web. Peccato però che nessuno abbia deciso di verificare l’eventuale fonte, e nel giro di pochi minuti l’hashtag #TheQueen ha preso piede, divenendo trend topic con più di 200mila menzioni. Ad alimentare la notizia falsa, il fatto che alcuni account Twitter con falsi loghi di testate come la BBC e Sky News, abbiano iniziato a condividere a loro volta la news, obbligando quindi Charlie Proctor, Editor-in-chief del Royal Central, a smentire seccamente il tutto: “Vedo che abbiamo raggiunto quel periodo dell’anno in cui devo dissipare le voci sulla morte di Sua Maestà – le sue parole – la regina non è morta. È viva, sta bene, e non vede l’ora di ospitare il presidente Trump e altri leader mondiali a Buckingham Palace martedì per l’accoglienza alla NATO (incontro iniziato ieri ndr)”.

