Regina Elisabetta non parteciperà alla liturgia a St. Paul/ “È in stato di disagio”

La regina non parteciperà alla cerimonia liturgica di ringraziamento nella cattedrale di St. Paul in programma nella giornata di domani. Come rivelano fonti vicine alla regina Elisabetta e provenienti direttamente dal Palazzo, la sovrana è in uno stato di “disagio” dopo la dura giornata di oggi dedicata al suo Giubileo di Platino, anche se ha goduto a pieno della giornata.

Parteciperà comunque all’evento di questa sera. “La regina ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast di oggi, ma ha provato un certo disagio. Tenendo conto del viaggio e dell’attività richiesta per partecipare… Alla cattedrale di St Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha concluso che non parteciperà” si legge nella nota del Palazzo.

Buckingham Palace continua: “La regina non vede l’ora di partecipare all’evento di illuminazione di stasera al Castello di Windsor e desidera ringraziare tutti coloro che hanno reso oggi un’occasione così memorabile”. In serata, infatti, è previsto che la regina sia presente pubblicamente per accendere il riflettore più alto del parco di Buckingham Palace.

Regina Elisabetta presente all’accensione del faro

Nonostante lo stato di disagio che ha portato la regina Elisabetta alla decisione di non partecipare alla giornata di domani, quando si terrà una celebrazione liturgica nella cattedrale di St. Paul in suo onore, questa sera la sovrana ha deciso di essere ugualmente presente all’evento di illuminazione al Castello di Windsor. La regina sarà presente all’accensione del riflettore più alto del parco di Buckingham Palace, posto sul monumento di Tree of Trees a 21 metri di altezza.

Contemporaneamente ci sarà spettacolo globale di luci che porterà all’illuminazione di 3000 fari in tutto il Paese e nelle nazioni del Commonwealth. Domani, poi, ci sarà una liturgia religiosa di ringraziamento per il lungo regno di Elisabetta II che si terrà proprio nella cattedrale londinese di St.Paul. A questa cerimonia la regina Elisabetta non parteciperà a causa dello stato di “disagio”, come comunicato da Buckingham Palace.

