Regina Elisabetta positiva al Covid/ Come sta e quali sintomi: Regno Unito in ansia

LA REGINA È POSITIVA AL COVID-19

La Regina Elisabetta II d’Inghilterra è positiva al Covid-19: la notizia “squarcia” le breaking di tutto il mondo con i sudditi UK in ansia per le condizioni di salute della loro sovrana inossidabile (95 anni, in carica dal 6 febbraio 1952).

Con un breve comunicato Buckingham Palace ha spiegato che Regina Elisabetta presenta alcuni «sintomi leggeri della malattia Covid-19» (raffreddore, pare) e che «continuerà a ricevere cure mediche e seguirà le appropriate linee guida». Solo pochi giorni fa il Principe Carlo d’Inghilterra, erede al trono del Regno Unito, contraeva per la seconda volta il coronavirus Sars-CoV-2. Anche per lui sintomi lievi e nessuna preoccupazione circa lo stato di salute: più che altro il timore era che avesse potuto contagiare la Regina prossima 96enne. Non è ovviamente dato sapere se il contagio per Elisabetta sia stato originato in questo modo o per altre vie.

PROTOCOLLO E CONDIZIONI DI SALUTE: GLI AGGIORNAMENTI

All’alba dei 96 anni da compiere il prossimo 22 aprile, la Regina ha di recente ospitato nel castello di Windsor General Maggiore Eldon Millar e il Retroammiraglio James Macleod per un saluto istituzionale: in quella occasione, lo scorso 16 febbraio, con tanto di sorriso stampato in faccia, Elisabetta ammise che le sue condizioni non erano ottimali. «Come può vedere, non riesco a muovermi troppo»; una battuta ironica che provava a stemperare una situazione complessiva tutt’altro che rosea per la Regina di Windsor, non solo dal punto di vista medico-sanitario. Gli scontri con il nipote Principe Harry, la morte recente del marito compagno di una vita, le vicissitudini giudiziarie del principe Andrea e pure le recenti indagini sulla Fondazione del figlio Principe Carlo, erede diretto al trono. La notizia del Covid dunque aumenta le “nuvole” sul presente tutt’altro che sereno per la Regina più longeva della storia recente: un augurio di pronta guarigione è dunque quello che in queste ore gli sta tributando il mondo intero.

