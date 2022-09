REGINA ELISABETTA STA MALE/ Ultime notizie Uk, come sta? “Medici preoccupati”

Si sono aggravate le condizioni di salute della Regina Elisabetta II. Le ultime notizie indicano che il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla Regina e anche il principe William, primogenito del 73enne Carlo e secondo in linea di successione, è partito da Londra alla volta della Scozia.

C’è grande apprensione fra tutti i sudditi per le sorti della sovrana e, a conferma dell’attenzione di tutto il mondo su quanto sta accadendo a Balmoral, comunichiamo, come peraltro evidenziato dall’ANSA, che il sito della famiglia reale è andato in tilt dopo che è stata divulgata la notizia di un aggravamento di salute per la regina Elisabetta. Sui monitor è apparso un messaggio di errore che diceva: “Gateway time-out“. Ora il problema “tecnico” è stato risolto e il portale è nuovamente accessibile.

REGINA ELISABETTA STA MALE, ULTIME NOTIZIE: COMUNICATO UFFICIALE

C’è seria preoccupazione per le condizioni di salute della Regina Elisabetta II. Pochi istanti fa, Buckingham Palace ha diffuso la seguente nota stampa, che recita: “A seguito di ulteriori valutazioni questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che rimanga sotto controllo medico. La Regina si trova a Balmoral e sta bene”. L’ultima frase sembra in realtà stridere con il quadro descritto nella restante porzione di comunicato, tanto che, stando a quanto appreso dalla BBC, i parenti più stretti della sovrana sono stati prontamente informati.

La notizia relativa alla salute della Regina Elisabetta si è diffusa proprio mentre il nuovo primo ministro Liz Truss stava presentando il piano per affrontare la crisi energetica. Subito il presidente della Camera, Lindsay Hoyle, le ha fatto gli auguri, mentre Truss ha utilizzato il proprio account Twitter per esternare tutta la propria vicinanza alla Regina: “L’intero Paese sarà profondamente preoccupato dalle notizie provenienti da Buckingham Palace all’ora di pranzo. I miei pensieri – e quelli di tutti i cittadini del Regno Unito – sono con Sua Maestà la Regina e la sua famiglia in questo momento”.

“REGINA ELISABETTA STA MALE”: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI E LE NOTIZIE PROVENIENTI DAL REGNO UNITO SULLA SALUTE DI SUA MAESTÀ

Com’è purtroppo noto, la Regina Elisabetta presenta condizioni di fragilità ormai da tempo e di recente ha accusato problemi di mobilità, non presenziando a numerosi impegni ai quali avrebbe originariamente dovuto prendere parte. Nella giornata di ieri, ad esempio, ha annullato la riunione virtuale del Privy Council e si è “riposata” su consiglio dei medici dopo aver incontrato il Primo Ministro uscente Boris Johnson e avere dato il benvenuto a Truss.

Proprio in virtù della sua salute non perfetta, per usare un eufemismo, la Regina Elisabetta ha accolto entrambi a Balmoral anziché a Buckingham Palace, infrangendo così la tradizione. Adesso si respira un clima d’angoscia in tutto il Regno Unito e si attendono nuovi aggiornamenti sulle condizioni della sovrana, che resta sotto controllo medico.











