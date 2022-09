Regina Elisabetta, testamento e eredità/ Il nipote Harry rischia l’esclusione

Eredità e testamento della Regina Elisabetta II: quanto vale?

La morte della Regina Elisabetta II ha scosso il mondo intero. All’età di 96 anni si è spenta la donna più importante al mondo, una donna che ha attraverso la storia e che è stata (e continuerà ad esserlo) una icona per milioni di persone. A pochi giorni dalla sua morte però si parla di testamento ed eredità con le prime indiscrezioni pubblicate dai tabloid britannici ed internazionali. Stando a quanto stimato da Forbes, rivista statunitense di economia, la monarchia britannica vale qualcosa come 88 miliardi di dollari. L’eredità della Regina Elisabetta dovrebbe valere all’incirca 447 milioni di dollari così suddivisi: 85 milioni di dollari ricevuti dalla Regina Madre, 12 milioni da parte del marito Filippo. A tutto questo si aggiungono 300 gioielli del valore inestimabile.

Elisabetta II, l'ultima grande regina/ Diretta Rai 1: ospite Helen Mirren, i 70 anni di regno

Un’altra indiscrezione ribattuta sulle prime pagine dei tabloid britannici riguarda la possibile esclusione di Harry dal testamento della nonna. La Regina Elisabetta II ha davvero escluso il secondo nipote?

Regina Elisabetta II ha escluso dal testamento il nipote ribelle Harry?

La notizia di una possibile esclusione di Harry dal testamento della Regina Elisabetta II sta facendo il giro del mondo. E’ davvero così? In realtà, se confermato, non sorprenderebbe più di tanto visto che la nonna non ha accettato di buon grado l’intervista shock rilasciata qualche anno fa dal nipote Harry e dalla moglie Meghan Markle ai microfoni di Oprah Winfrey con tanto di accuse razziste a Sua Maestà. Il testamento della Regina Elisabetta II, infatti, sarebbe stato modificato lo scorso agosto e, stando a quanto trapelato dall’International Business, Sua Maestà avrebbe escluso dall’eredità anche Lilibeth Diana e Archie, suoi pronipoti e figli di Harry e Meghan.

"Regina Elisabetta II morta dopo caduta"/ Ipotesi choc: "Situazione subito grave..."

Tuttavia, se Harry sarà escluso dal testamento della nonna Elisabetta, comunque si potrà avvalere di un patrimonio non indifferente ricevuto nel 1997, anno della morte della mamma Lady Diana. Non solo, nel 2002 la Regina Madre ha lasciato una parte del suo patrimonio di 27 milioni di dollari ad Harry con l’obiettivo di garantirgli una stabilità economica essendo il secondo in linea di successione al trono dopo il fratello William.

LEGGI ANCHE:

Com'è morta Regina Elisabetta: malattia o caduta?/ Eredità: un impero da 17 miliardi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA