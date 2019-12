Regina Elisabetta verso l’abdicazione/ Carlo re nel 2021: taglierà i familiari attivi

La regina Elisabetta è pronta per andare in pensione. Alla luce dei suoi 93 anni, potrebbe lasciare il suo posto al figlio Carlo, che in tal caso assumerebbe il ruolo di Principe Reggente. L’indiscrezione arriva dal Daily Star, secondo cui ci sono importanti novità in vista nella Royal Family. La prima riguarda il principe del Galles, sempre più vicino al trono. Il giornale britannico ha parlato di un incontro a Sandringham tra Carlo e il padre, il principe Filippo. Sarebbe avvenuto la settimana scorsa. In questo incontro i due avrebbero discusso del pensionamento della regina nei prossimi 18 mesi. Così Carlo diventerebbe Principe Reggente e prenderebbe la gestione degli affari familiari e quotidiani di cui si occupa ora la regina. Ma Carlo ha anche un altro piano, che coltiva peraltro da tempo: snellire il numero dei reali impegnati nella vita pubblica. Lo scandalo che il mese scorso ha spinto Andrea a farsi da parte avrebbe dato un’accelerazione a questo processo. Il principe 71enne dunque è pronto a ridurre questo numero quando diventerà re.

REGINA ELISABETTA VERSO L’ABDICAZIONE: CARLO RE NEL 2021

Il principe Carlo ha le idee chiare su come modificare gli equilibri all’interno della Royal Family. Secondo il Daily Star, alla luce dello scandalo Epstein che ha travolto il principe Andrea, la ristretta cerchia di reali “attivi” pubblicamente includerà solo i principi William ed Harry, le loro mogli, Kate Middleton e Meghan Markle, e pure i loro figli. Anche il leader laburista Jeremy Corbyn, riporta il giornale, ritiene nella famiglia reale ci siano troppi membri “attivi” dal punto di vista pubblico. Secondo il The Sun, la regina Elisabetta abdicherà nel 2021, quando compirà 95 anni. «Dopo l’abdicazione, la regina si ritirerebbe da tutti gli impegni pubblici reali», scrive il tabloid britannico. Inoltre, Carlo si starebbe consultando in maniera costante col figlio William sul futuro della monarchia britannica. Nominato erede diretto al trono del Regno Unito nel 1952, quando aveva solo 3 anni, Carlo avrebbe avviato un processo di transizione. E il suo ruolo chiave nella brutale rimozione di Andrew ne è solo l’esempio.

