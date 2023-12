Regina Letizia di Spagna accusata di aver tradito Re Felipe/ L’ex cognato: “Eravamo amanti”

La Regina di Spagna Letizia è stata recentemente accusata dall’ex cognato Jaime del Burgo, di aver avuto una relazione extra coniugale con lui durante i primi anni di matrimonio con il Re Felipe. Un’accusa sicuramente destinata a scuotere la monarchia spagnola, specialmente nel caso in cui venisse confermata, e che potrebbe riaprire al complicato periodo di scandali che aveva investito il precedente sovrano, Juan Carlos, costringendolo al abdicare.

La relazione tra la Regina Letizia di Spagna e l’amico di vecchia data Jaime del Burgo non è una novità, a differenza però dell’affermazione secondo cui la relazione sia andata avanti anche dopo il matrimonio con Re Felipe. A sostegno della sua tesi, l’imprenditore ed ex cognato della Regina avrebbe postato online una foto di quest’ultima che la ritrae incinta (quindi risalente o al 2005 o al 2007). Allegata alla foto c’è anche un presunto messaggio della Regina di Spagna Letizia che dichiara il suo amore a Del Burgo, sottolineando che “indosso la tua pashmina. È come sentirti al mio fianco. Conto le ore finché non ci rivedremo, ti amo, andremo via da qui“.

La relazione (nota) tra la Regina di Spagna Letizia e Del Burgo

Insomma, secondo il signor Del Burgo la Regina di Spagna Letizia avrebbe avuto una relazione con lui sia prima del matrimonio con Re Felipe (circostanza, questa, già accertata) che durante. In merito a quest’ultima accusa la famiglia reale non ha ancora rilasciato dichiarazioni, rifiutando qualsiasi commento, probabilmente in attesa di un qualche contraddittorio all’interno di un’aula di tribunale.

La relazione tra Del Burgo e la Regina di Spagna Letizia iniziò ben prima che sposasse Re Felipe, mentre era ancora impiegata come conduttrice televisiva. L’uomo in un suo libro di memorie si era detto pronto a dichiarare il suo amore a Letizia, chiedendola in moglie, salvo essere messo all’ultimo al corrente dell’inizio della relazione con Felipe. Secondo le cronache, nei cinque anni successivi al matrimonio tra Re Felipe e la Regina Letizia di Spagna, l’ex compagno venne messe sotto sorveglianza e costretto a consegnare ai servizi segreti spagnoli tutto il materiale che riguardava la sua relazione con la nuova sovrana.

