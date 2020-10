Reginaldo/ “Canalis? Per tutti ero solo il suo stallone, storia che mi ha rovinato”

Reginaldo è ricordato come uno dei tanti calciatori della Serie A che non ha mantenuto le promesse nonostante le premesse fossero decisamente interessanti. Tutta colpa, secondo quanto spiegato dallo stesso giocatore, di Elisabetta Canalis, o meglio, del gossip che è ruotato attorno alla storia fra il 37enne centravanti attualmente in forza fra le fila del Catania (in Serie C), e la velina più famosa di sempre. Ad esternare la sua amarezza è stato proprio Reginaldo, che parlando ai microfoni di ItaSportPress nella giornata di ieri ha spiegato come è nata questa breve ma intensa relazione con la Canalis: “Ci conoscemmo a casa di Bernardo Corradi in occasione di un suo compleanno. Lei sapeva chi ero io e io sapevo chi era lei e quasi subito in quella serata di allegria sbocciò l’amore tra noi. È stata un bella storia d’amore anche se è durata pochi mesi. È stata Elisabetta a lasciarmi e non ho alcun problema a dirlo, perché io ho sbagliato. Sette mesi vissuti intensamente che fanno parte della mia vita, ma adesso sono felice con mia moglie Ryana”.

REGINALDO: “CON LA CANALIS NON CI SENTIAMO PIU’…”

Ma perchè la Canalis avrebbe penalizzato la carriera di Reginaldo? “Mi fa piacere quando se ne parla della storia con Elisabetta anche se, visto il forte clamore mediatico, molto spesso si ricordano di me più per essere stato lo stallone della Canalis che un calciatore con quasi 500 presenze in Italia. Quella storia con una donna famosa, mi tolse qualcosa calcisticamente perchè molti direttori sportivi mi consideravano un calciatore che pensava solo alle donne e alla bella vita”. E ancora: “Insomma senza rinnegare nulla ma credo proprio che la love story con la Canalis penalizzò la mia carriera anche se poi io ho dimostrato a suon di gol che non ero solo un giocatore da notti in discoteca”. Dopo quella storia d’amore breve ma intensa, Reginaldo e la Canalis si sono persi di vista: “Con Elisabetta ormai non ci sentiamo più, lei vive negli Stati Uniti e io in Italia ma non cancello quella avventura e sono stati sette mesi belli”. Dopo 5 stagioni in Serie A fra Treviso, Fiorentina, Parma e Siena, con 19 marcature all’attivo, il bomber brasiliano punta ora alla promozione degli etnei in Serie B, e chissà che se dovesse raggiungere mai questo ambizioso traguardo, non otterrà il riscatto desiderato.



