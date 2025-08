Il punto sulle Elezioni Regionali in Calabria 2025: dalle dimissioni di Occhiuto alla tensione nel Centrosinistra per il pressing di AVS e M5s sugli alleati

ORA LE DIMISSIONI DI ROBERTO OCCHIUTO SONO UFFICIALI: ECCO PERCHÈ IL PASSO INDIETRO DA REGIONE CALABRIA

Confermando l’intento di affidare ai cittadini calabresi il destino della Regione, il Governatore Roberto Occhiuto ha firmato ufficialmente le dimissioni da Presidente della Calabria a seguito dell’inchiesta che ha visto spiccare per lui un avviso di garanzia prima dell’estate: come scrive sui social lo stesso membro di Forza Italia, ora saranno i cittadini a decidere se il lavoro fatto in questi 4 anni sia meritevole di una nuova vittoria alle prossime Elezioni Regionali.

Come spiegato poi nell’intervista al “Giornale” lo stesso Occhiuto, l’ennesimo caso di politica messa alla “graticola” dalla magistratura non lo vede particolarmente in astio coi magistrati: «fanno il loro lavoro», il problema è chi nelle opposizioni strumentalizza il caso per attaccare il Centrodestra e fermare così la Regione Calabria. «Nessuno dovrebbe dimettersi perché indagato in un Paese civile», rileva Occhiuto aggiungendo come nessun partito dovrebbe pensare di usare un’inchiesta giuridica per provare a battere un avversario da cui si ha perso alle urne.

Il racconto sui tutti i precedenti governatori calabresi inquisiti è piuttosto inquietante in quanto riemerge alla mente la sensazione che anche davanti a reati poi spesso mai commessi, si siano chiuse giunte e Presidenze con logorii durati per mesi/anni. Ai colleghi del “Giornale” Occhiuto invece sottolinea di non aver voluto lui giungere a quel punto: «mi avrebbero rosolato, come è sempre accaduto in Calabria». Una campagna quella che si apre inevitabilmente dopo la data di annuncio delle Elezioni (che arriverà solo nel prossimo Consiglio Regionale, una volta confermate le dimissioni di Occhiuto) e che vedrà il Centrodestra compatto a fianco del Governatore dimissionario: non ci saranno promesse ma il semplice «consuntivo di quello che ho fatto».

SINISTRA NEL CAOS E “BILANCIO” REGIONALI NEL PIANO DEL GOVERNO: GLI SCENARI IN CAMPO

Paradossalmente, l’ultima Regione che entra nel novero delle Elezioni ta 2025 e 2026 è quella dove il Centrodestra ha già le idee chiarissime per la battaglia in campagna elettorale: Occhiuto in Calabria, così come Acquaroli nelle Marche, sono i nomi prescelti a cui al momento mancano i “colleghi” per Toscana, Campania, Puglia e Valle d’Aosta.

Lo scenario in casa Centrodestra resta comunque di limitata tensione per i candidati che ancora mancano nella scelta finale, dato che con l’aggiunta della Calabria all’elenco delle Regioni al voto si potrebbe prefigurare una possibile sconfitta “indolore” per 4-2 contro il Centrosinistra (considerando Veneto e Calabria con ampie possibilità di vittoria per la coalizione del Governo). Ecco che però il campo largo a sinistra vive ore di febbrile preoccupazione per capire il profilo giusto da lanciare contro il Governatore in quota Forza Italia.

È soprattutto il Pd a rimanere tra due fuochi per ora senza sapere a quale delle alleanze “minori” dovrà dare un possibile “premio” per la tenuta della coalizione progressista: con le dimissioni di Occhiuto l’iter che doveva giungere pronto entro il 2026, deve ora essere ampiamente accelerato con una scelta non da poco tra un nome “civico”, un membro Dem o le pressanti richieste di M5s e Alleanza Verdi Sinistra per avere una propria candidatura sulle 6 Regioni complessive al voto.

Ad oggi, oltre alla candidatura di Occhiuto che scommette sul voto popolare per superare l’impasse dell’ennesima inchiesta che rischia di bloccare la Regione Calabria, l’unico altro nome emerso dai partiti è quello dell’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Membro oggi del Parlamento UE, l’ex primo cittadino calabrese viene lanciato dall’AVS di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. «È una persona autorevole e può rappresentare un egregia alternativa alla destra», spiegano i portavoce di Sinistra Italiana e Europa Verde.

A domanda specifica richiesta al diretto interessato, raggiunto dal “Domani”, Lucano ammette di non sentirsi all’altezza: «non mi avevano detto niente ma me l’aspettavo», ribadendo che comunque è disponibile a parlarne con i vari gruppi politici, «rifletteremo assieme». Il pressing di AVS è però netto, con lo stesso Bonelli che alla stampa spiega perché avrebbe senso ricevere una candidatura importante alle prossime Regionali 2025: «grande rispetto per M5s e Pd ma abbiamo fatto un lavoro importante di cerniera». Per l’alleanza Verdi-Sinistra si rivendica la possibilità di esprimere «i propri nomi e le proprie intelligenze sul territorio», specie perché in tutte le altre Regioni al voto finora non è mai stato fatto un candidato in quota AVS.

A sfidare nel campo largo la possibile candidatura di Lucano vi è il nome forte del M5s, il “papà” del Reddito di cittadinanza nonché europarlamentare 5Stelle ed ex capo dell’Inps, Pasquale Tridico: la logica avanzata dal Movimento di Conte è la medesima, tentare di pressare il Pd di Schlein per avere uno spazio importante alle prossime Regionali 2025. Oltre a Tridico i nomi che circolano sono anche quelli di Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico, entrambe deputate del Movimento 5Stelle: la scelta ora dovrà essere presa dai vari leader della coalizione progressista, ma non sarà semplice vedendo la lunghissima trattativa su Toscana (Giani) e Campania (Fico) che ancora non ha visto la luce verde a pochi mesi dal voto.