Giochi già fatti alle elezioni regionali in Campania? Mastella è preoccupato, perché la sinistra non si è mai vista così. Fico sconta un assetto fragile

Sulla carta la partita delle elezioni regionali in Campania è già chiusa prima di iniziare. Soprattutto se, come sembra, Vincenzo De Luca deciderà di candidarsi personalmente per misurare il peso del suo consenso. Ipotesi ancora in campo, che potrebbe essere quasi necessaria per tenere in piedi i numeri della coalizione che è ancora in vantaggio, seppure con un distacco non abissale, sul centrodestra.

A quasi un mese dal voto, i candidati al consiglio regionale stanno già battendo il territorio per costruire il proprio consenso e soprattutto sono loro ad animare la battaglia politica. Quello che fa specie è che quasi nessuno dei candidati al consiglio regionale faccia riferimento al proprio candidato alla presidenza. I tabelloni elettorali per le strade, così come i classici santini che vengono consegnati ai potenziali elettori, richiamano esclusivamente la lista ed il nome del candidato, senza richiamo a quello che dovrebbe essere il proprio punto di riferimento come presidente.

E la cosa riguarda sia il centrodestra che il centrosinistra. A differenza del decennio trascorso, dove tutta la vita della regione è passata attraverso le mani del suo presidente, che non solo ha nominato come assessori suoi fedelissimi, ma ha preso parte personalmente alle decisioni, dalle più minute a quelle più importanti, sembra che ci si avvii ad un periodo in cui la presidenza della regione non sia altro che un punto di contatto dei vari interessi dei gruppi politici messi assieme dalla necessità di un accordo nazionale.

Avremo quindi un consiglio regionale con esponenti che hanno costruito un consenso diretto con i propri elettori ed un presidente della regione più etereo e sicuramente meno politicamente forte del consiglio regionale stesso.

Inoltre, la recente norma dello statuto regionale che ha consentito e consentirà ai singoli consiglieri di diventare assessori sarà un elemento politicamente rilevante, perché metterà il neo-presidente nella condizione di dover dare ascolto ai gruppi consiliari quando indicheranno chi ritengono capace e meritevole di entrare in giunta.

Non è un mistero che almeno nel centrosinistra gran parte degli accordi siano già stati fatti, sulla base di un rigoroso meccanismo di bilanciamento dei voti di lista e l’attenzione sarà quindi tutta concentrata nel poter eleggere il maggior numero di consiglieri per poi esprimere il maggior numero di assessori.

Ed in questo gioco ci saranno anche le liste direttamente riferibili al presidente uscente De Luca, il quale ha quindi un interesse specifico e diretto a portare i voti alla coalizione.

Per cui l’impegno diretto del presidente uscente è probabilmente motivato dalla volontà di continuare a esercitare un condizionamento politico sulla futura giunta e sulla gestione della regione in un ruolo che lui stesso ha definito “di garanzia” del lavoro svolto negli ultimi 10 anni.

Quel che rende più fragile un assetto che sarebbe altrimenti granitico è sicuramente la figura di Roberto Fico. Poco amato, potrebbe essere addirittura inviso ad un elettorato moderato, che si è invece sempre espresso per Vincenzo de Luca. Espressione di questo dissenso è sicuramente Clemente Mastella, che non ha fatto mistero di avere sudato sette camice per mantenere i suoi nella coalizione di centrosinistra, proprio in virtù della scarsa capacità dei suoi referenti di immedesimarsi nella presidenza di un uomo visto come un marziano atterrato per caso in suolo campano.

Fico sta organizzando una campagna elettorale nel suo stile, la segreteria accetta appuntamenti solamente tramite email, la sua presenza sul territorio è profondamente caratterizzata dalla volontà di incontrare e fare sentire la propria presenza in ambienti nei quali non venga messo in difficoltà.

In sostanza, sta giocando di rimessa e sulla difensiva, evitando di esporsi in maniera eccessiva su temi molto delicati. In particolare, punterà sulla proposta di un reddito di cittadinanza regionale e sulla necessità di migliorare i servizi della sanità.

Difficilmente tornerà a proporre la chiusura dell’inceneritore di Acerra, su cui ha già fatto retromarcia, o sul tema degli insediamenti eolici nell’Appennino campano. Un atteggiamento di grande prudenza e probabilmente anche di estrema furbizia, quello di tenere la voce bassa ed esprimersi solo in maniera coerente con indirizzi generali, senza entrare troppo nel merito delle singole questioni perché rischierebbe di trovarsi immediatamente in disaccordo con alcune componenti della maggioranza che lo supporta.

Non avremo quindi una campagna elettorale fatta di slogan rivoluzionari e dichiarazioni mirabolanti, così come gli eventi pubblici saranno probabilmente caratterizzati da una scarsa enfatizzazione. Un grigio mantello di ipocrisia deve avvolgere questo centrosinistra campano per evitare che si trasformi in un Vietnam da cui sarebbe difficile uscire.

Il punto è che così facendo la personalità schietta e pirotecnica di De Luca emerge con ancora maggiore nitidezza e tende a prendere la leadership, pur non essendo De Luca stesso candidato alla presidenza.

Vedremo se queste settimane che ci separano dal voto riusciranno a far perdere la pazienza a uno dei due e se si produrrà una deflagrazione interna prima della data del voto. I segnali sono però di una volontà comune di tenere i toni bassi e di fare campagna elettorale in maniera silenziosa e non troppo urlata per evitare di infastidire l’altro alleato.

Questa scelta potrebbe rivelarsi vincente molto di più di una campagna urlata e piena di toni divisivi che invece toccherà fare al centrodestra se vorrà trovare spazio.

Conviene a Fico che tutti siano più in silenzio possibile, che si taccia facendo una propaganda silenziosa e grigia per ottenere il risultato più scontato, ovvero la conferma del centrosinistra alla guida della Campania. Un paradosso tutto figlio di un accordo politicamente fragile, a cui tutti guardano con speranza e con qualche preoccupazione per il giorno dopo.

