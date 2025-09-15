A sinistra si prepara un mega-Fronte popolare da collaudare alle regionali pensando al 2027. E ad alleanze pericolose. Pur di battere il centrodestra

I toni si alzano di giorno in giorno. Senza alcun riguarda a una situazione internazionale che richiederebbe uno ben diverso spirito unitario, fra centrodestra e centrosinistra gli attacchi sono alzo zero. Vero, in autunno si vota in sette regioni, e saranno elezioni di estrema importanza, ma l’estremizzazione sembra allungarsi in prospettiva verso le ancora lontane prossime elezioni politiche (2027).

Se vogliamo essere pessimisti, il clima che sembra prepararsi è qualcosa che assomiglia a un nuovo 1948, ma a parti invertite: un campo larghissimo, da Renzi a Fratoianni, che tenta di sbarrare la strada al bis della coalizione guidata da Giorgia Meloni in nome dell’“antifascismo”.

Esemplare la contestazione alla politica economica del governo, con toni sempre più drammatici di allarme sui conti pubblici, mentre lo spread rimane modesto ed è la Francia, non l’Italia – non parliamo della Gran Bretagna, dove il governo Starmer traballa, o della Germania in crisi economica – a essere in difficoltà e a conoscere il downgrade delle agenzie di rating.

Ogni pretesto è buono per alzare il termometro dello scontro, anche la presenza del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo alla Festa dell’Unità di Torino. Un copione che rischiamo di vedere replicato sempre più spesso: Zangrillo lamenta una contestazione insopportabile, Meloni gli da la solidarietà, i dem sostengono che lui abbia provocato, avendo criticato la giunta piemontese mentre avrebbe dovuto attenersi al tema della cittadinanza.

Le punzecchiature fra le due leader sono ormai all’ordine del giorno. Schlein non perde occasione per sottolineare che la maggioranza dovrà abituarsi a vedere un fronte unito e pronto a batterli, Meloni che replica come quella di battere il centrodestra sia l’unica ossessione che tiene unita l’opposizione (i precedenti le danno ragione).

Solo il tempo ci dirà chi la spunterà. Viene però da chiedersi quanto il campo largo, anzi larghissimo, possa presentarsi competitivo ai nastri di partenza della battaglia elettorale per il governo del Paese.

Il problema va scisso in almeno due parti. E sulla prima parte, la vittoria alle elezioni, il giudice insindacabile saranno gli elettori italiani. Sulla seconda, il dopo, qualche dubbio è lecito avanzarlo. Perché il centrosinistra allargato appare profondamente diviso sui capisaldi delle scelte fondamentali. La politica estera, anzitutto, condizionata da rapporti di antica data che potrebbero pesare tantissimo. La foto di Massimo D’Alema a Pechino, in compagnia di Xi Jinping, Putin, Kim Jong-un e tanti altri capi di Stato non precisamente campioni di democrazia ha fatto molto discutere e ripropone il tema delicato dei rapporti privilegiati con Pechino, la capitale del nuovo mondo multipolare “alternativo” agli Usa.

Un tema che riguarda molti personaggi di rilievo, da Romano Prodi a Giuseppe Conte, che da premier firmò il famoso memorandum sulla Via della Seta. Quale potrebbe essere l’affidabilità internazionale di un ipotetico governo del campo largo? Sull’Europa come sulla NATO, nel campo larghissimo le differenze sono sostanziali, c’è tutta un’anima del Pd a disagio, come intorno a scelte economiche di fondo, a cominciare dal “reddito di dignità” – stesso principio del reddito di cittadinanza – lanciato in occasione delle prossime regionali.

Per saltare alle conclusioni è troppo presto, e il banco di prova della solidità del campo largo saranno le regioni. Gli affanni in Sardegna, relegati ad arte da Conte e Schlein nel dimenticatoio, autorizzano a dubitare.

Ma guai a sbagliare: infatti la vittoria della Todde era dovuta a una scelta avventata di Meloni che aveva imposto un suo candidato zavorrato da una scarsa popolarità persino nella città che governava, Cagliari.

In tema di differenze programmatiche merita poi di essere segnalato che in Toscana, pur di accontentare la Schlein e imbarcare i 5 Stelle, il governatore uscente Giani di fatto si è rimangiato il lungimirante sì al rigassificatore di Piombino.

Fondamentale sarà però soprattutto la sfida delle Marche, e non solo perché sarà la prima che andrà alle urne, fra due settimane. Se la scelta della leader dem di puntare su un ottimo candidato, l’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci dovesse essere bocciata dalle urne il progetto del campo larghissimo partirebbe con il piombo nelle ali.

