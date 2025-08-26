Caos Pd in Puglia (e resa al M5s in Campania e Calabria): corsa alle Elezioni Regionali 2025 col nodo Decaro e l'impasse con AVS. Cdx con Tomasi in Toscana

PSICODRAMMA PUGLIA, DECARO STOPPA EMILANO (MA VA A CENA CON VENDOLA). INTANTO A DESTRA SI PENSA A SISTO

Appare sempre più coi contorni di una “telenovela” il caso Decaro verso le Elezioni Regionali Puglia 2025, con il “campo largo” tenuto ancora in ostaggio delle faide interne al Pd e con tensioni anche con gli alleati: se infatti in Calabria e Campania alla fine le scelte sembrano apparecchiate – con la resa Dem verso i candidati in quota M5s – è nella Puglia dell’uscente Michele Emiliano che rischia di consumarsi lo “psicodramma”.

Dopo l’aut-aut lanciato dall’ex sindaco di Bari nei giorni scorsi («mi candido se avrò piena libertà», in sostanza senza consiglieri come gli ex Governatori Emiliano o Nichi Vendola), il lavoro di fino della diplomazia di Taruffi e De Santis non sembra ancora aver portato grandi risultati: oggi pomeriggio si riuniranno le segreterie regionali dei singoli partiti del Centrosinistra, mentre tra una settimana esatta Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli dovrebbero tutti essere sul palco del Monk di Roma per la “riapertura” della politica post-estate.

L’obiettivo è arrivare con la rosa dei candidati ufficiali per le Regionali 2025, ma è appunto in Puglia il nodo più grande e difficile da sciogliere: il Pd pugliese ha intimato Decaro di prendere una decisione definitiva, che sia positiva o negativa, per sbloccare l’impasse di queste ultime settimane.

L’intento è anche quello di tenere “distinti” i casi Emiliano e Vendola: sul primo infatti l’idea è riuscire a convincere il due volte Presidente di Regione Puglia a non candidarsi in Consiglio, mentre su Vendola si tenta di ricucire lo strappo in quanto l’alleato AVS (già furente per non aver avuto neanche un candidato Presidente anche a questo giro di Regionali, con Fratoianni che ha fatto intendere come «alla lunga potremmo stufarci») è fondamentale per l’equilibro del campo largo non solo in Puglia, ma anche in Campania e Calabria.

In serata è dunque prevista una cena tra l’ex Governatore di SEL, oggi in Alleanza Verdi-Sinistra, e lo stesso europarlamentare Pd: Fratoianni e Bonelli spingono perché Decaro accetti la presenza di Nichi Vendola, lamentando un eccessivo dualismo tra Pd e M5s nella coalizione. Il candidato in pectore del Centrosinistra ha qualche ora per poterci ragionare, con il Pd di Schlein che gli verrebbe incontro avendo chiesto a Emiliano un “passo indietro di generosità” per evitare di impantanare la candidatura di Antonio Decaro.

La Segretaria è attesa il 5 settembre alla Festa dell’Unità di Bisceglie e non potrà arrivarci senza avere risolto la pratica del candidato: di alternative a Decaro se ne parla da qualche giorno, con i nomi “graditi” a Emiliano che sarebbero la Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone o il suo vice alla Sanità, Raffaele Piemontese.

Tra l’altro il Centrodestra resta alla finestra in quanto la candidatura di Decaro significherebbe una quasi certa sconfitta, e in quel caso il nome del candidato “sacrificabile” potrebbe essere il forzista Mauro D’Attis: se invece il banco del campo largo saltasse ecco il nome che circola con insistenza da giorni e che proviene sempre da Forza Italia, quello del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. Sarebbe lui il nome forte in grado di poter spodestare l’ininterrotta guida “rossa” alla Puglia, sempre appunto che Decaro non scenda in campo.

LA RESA DEL PD IN CAMPANIA (DOPO LA CALABRIA): FICO CANDIDATO, DE LUCA JR VERSO LA GUIDA DEL PARTITO LOCALE

Stante le forti difficoltà in Puglia, la situazione in Calabria e Campania sembra essere decisamente più “serena” solo per il fatto che al Nazareno hanno di fatto consegnato a piene mani le due Regioni del Sud a Giuseppe Conte. Pasquale Tridico, da ex INPS e “padre” del Reddito di Cittadinanza (con già promessa elettorale di portare il Reddito di Dignità ai cittadini calabresi) contro il Governatore Occhiuto, mentre Roberto Fico alla fine dovrebbe farcela ad essere il candidato in Campania per “sostituire” il doppio mandato di De Luca.

La resa Dem agli alleati 5Stelle passa soprattutto dall’accordo che il Governatore uscente avrebbe sostanzialmente imposto alla Segretaria Schlein: ok il sostegno dei candidati e delle liste “deluchiane” a Fico, con però Piero De Luca leader in pectore del Pd campano per i prossimi anni. Manca ancora il via libera del Congresso, e non sarà un passaggio da poco visto la forte contrarietà di larga parte della Segreteria Nazionale di avere nuovamente una gestione “familiare” del partito in Campania.

A Calenda che strappa con il Campo largo in Campania (e prova a trovare un accordo col Centrodestra di Cirielli o Carfagna) spiegando che Pd e riformisti si fanno dettare legge dal M5s, oggi intervistato dal QN risponde a tono l’ex alleato nel Terzo Polo: per Matteo Renzi non c’è nessuna egemonia 5Stelle sul Pd, «il bipolarismo è un una realtà del paese prendiamone atto». Giani in Toscana, Tridico in Calabria e Fico in Campania, manca solo l’ufficialità ma il “tris” sulle Regionali 2025 nato dall’accordo Schlein-Conte alla fine dovrebbe essere questo.

REGIONALI TOSCANA 2025, CENTRODESTRA FISSA IL CANDIDATO: SARÀ IL SINDACO DI PISTOIA TOMASI

Di contro, il Centrodestra piazza l’ufficialità (finalmente) di un candidato alle prossime Elezioni Regionali 2025 in Toscana: la coalizione a sostegno del Governo Meloni punta dritto sul favorito della vigilia, ovvero Alessandro Tomasi sindaco di Pistoia. Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Toscana, sarà lui a guidare l’intera coalizione alle Regionali del 12-13 ottobre 2025.

Con una nota congiunta di Lega, FdI, Forza Italia e Noi Moderati nelle sezioni toscane, la scelta su Tomasi è «unanime e convinta», con il lavoro sul programma già iniziato e che presenterà «un’alternativa forte e credibile, pronto a governare la Toscana». Davanti alle divisioni interne del campo largo, il Centrodestra punta dritto a confermare la compattezza nazionale anche in Toscana: presente anche con la lista civica “È ora! Per Tomasi Presidente”, il candidato ufficiale del Cdx ringrazia per la fiducia e punta a dare «risposte concrete su sanità, infrastrutture e turismo», cercando consensi anche al di fuori dai normali cordoni del Centrodestra.