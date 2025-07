Cosa succede dopo il vertice del Centrodestra sulle Regionali 2025: gli scenari tra Meloni, Salvini, Lupi e Tajani. Dal Veneto alla Campania fino a Milano

LA NOTA DEL CENTRODESTRA E IL RINVIO DI UNA SETTIMANA SULLA SCELTA DEI CANDIDATI: COS’È SUCCESSO NEL VERTICE DI IERI

«Presto presenteremo i nomi vincenti per le prossime Elezioni Regionali 2025»: emerge questo (e non solo) dalla nota successiva al vertice del Centrodestra tenutosi ieri sera dopo la convulsa giornata tra caso Milano e preparazione della riforma della giustizia (in arrivo oggi al Senato). La Premier Giorgia Meloni con gli altri leader della coalizione – Matteo Salvini per la Lega, Antonio Tajani per Forza Italia e Maurizio Lupi per Noi Moderati – si sono visti a cena fuori da Palazzo Chigi, ragionando sulle prossime scelte da portare avanti e non solo sui candidati delle Regionali.

Come hanno scritto i leader del Centrodestra al termine del vertice – il secondo dopo il primo introduttivo della scorsa settimana – il clima di assoluta cordialità ha posto le basi per costruire la squadra dei candidati alle prossime Regionali: l’obiettivo di Lega, FdI, FI e Noi Moderati è di portare un mix di figure autorevoli «e vincenti, capaci di rappresentare al meglio territori e cittadini».

L’appuntamento è rimandato per i nomi effettivi alla prossima settimana, sottolineando però come dal vertice del Centrodestra emerge una coalizione «compatta e determinare» a proseguire il lavoro tanto sulle Elezioni quanto sul prosieguo della Legislatura. Un primo passo avanti è intanto avvenuto ieri con la decisione delle Marche di anticipare il voto rispetto alle altre Regioni coinvolte in questo 2025 (ovvero, Campania, Veneto, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta) con la chiamata alle urne per domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025. Sfidanti saranno il Governatore uscente Francesco Acquaroli (FdI) e Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro.

IL NODO DEL VENETO CON STEFANI E LA LISTA ZAIA: PIÙ DEFINITI GLI ALTRI CANDIDATI

I nodi principali però restano gli stessi discussi ieri nel vertice del Centrodestra: in Veneto è la Lega a voler tenere il punto, con un proprio candidato che possa proseguire il lavoro apprezzato enormemente da consensi e precedenti risultati elettorali del Presidente Zaia; in Campania è invece Fratelli d’Italia che vorrebbe spuntarla, mentre i forzisti otterrebbero la Puglia, con la Toscana incardinata da settimane su un nome caro a Fratelli d’Italia.

I nomi che circolano sono sempre i medesimi, anche se prendono piede soprattutto Alberto Stefani per il Veneto e Edmondi Cirielli per la Campania: il vicesegretario del Carroccio nonché segretario della Liga Veneta è il nome ideale che tenere assieme le istanze di Salvini e di Zaia, alternativa resta il sindaco di Treviso leghista Mario Conte. Senza un accordo nel prossimo vertice del Centrodestra non è da escludere la candidatura di una lista Zaia esterna al Centrodestra a cui la Lega potrebbe dare sostegno in polemica col resto della coalizione. I nomi per FdI restano quelli di Speranzon e De Carlo, mentre in Forza italia resta il nome di Flavio Tosi.

L’impressione è che alla fine l’accordo sul Centrodestra si troverà, con la Lega che potrebbe ottenere il proprio candidato post-Zaia e con il partito di Meloni che punterebbe alla Campania con il viceministro degli esteri Cirielli, con l’appoggio anche di Noi Moderati che fino ad oggi hanno candidato Mara Carfagna come elemento di alternativa. Se Tajani lasciasse campo a FdI in Campania potrebbe a quel punto puntare all’incasso in Puglia con l’azzurro Mauro D’Attis: in Toscana invece è favorito il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, anche lui proveniente da Fratelli d’Italia.

APERTA LA DISCUSSIONE SU MILANO: TUTTI GLI SCENARI OLTRE LE REGIONALI 2025

Sul versante opposto invece la situazione per il campo largo sembra direzionata verso la riuscita dell’accordo Pd-M5s sui nodi principali rimasti: De Luca ha visto ieri i leader Schlein e Conte e starebbe per accettare la nomina di Roberto Fico (M5s) come suo successore alla guida della Campania, mentre in Toscana il dem centrista Eugenio Giani va verso la ricandidatura sostenuta anche dai 5Stelle toscani. Non è affatto semplice invece il ragionamento sul prossimo sindaco di Milano, né in casa Centrodestra né tantomeno nel campo largo colpito dall’inchiesta sull’urbanistica che ieri ha visto difendersi a Palazzo Marino il primo cittadino Giuseppe Sala.

Majorino, Maran, Scavuzzo o nomi più “civici”, riformista o progressista, le opzioni per il Centrosinistra sono molteplici e certamente non sarà semplice una campagna elettorale che potrebbe iniziare il prossimo anno con ancora la coda dell’inchiesta della Procura. Di contro, in casa Centrodestra si ragiona sulla fattibilità di un nome della società civile per allargare i cordoni della normale coalizione, recuperando voti e consensi nell’ala moderata magari delusa dal doppio mandato della Giunta Sala.

A margine del vertice di Centrodestra ieri il leader di Forza Italia ha sparigliato ulteriormente le carte aprendo ad un possibile allargamento della coalizione con Azione di Calenda: «serve un candidato civico», spiega il vicepremier cercando di imbarcare a bordo per le Comunali 2027 l’ex Ministro Pd. Manca ancora molto ma nelle dinamiche del Centrodestra e nello scacchiere dei vari candidati serve soppesare tutto, e il voto su Milano (come sulle Regionali in Lombardia 2028) è tutt’altro che marginale.