Regione Campania con le famiglie/ Bonus 500 e 300 euro: pubblicata graduatoria

Pubblicità

Regione Campania con le famiglie: la piattaforma messa a disposizione per il bonus di 500 e 300 euro è stato preso d’assalto. È caccia infatti alla graduatoria: molti si sono chiesti come trovarla. L’ha pubblicata l’assessore regionale Lucia Fortini, che ha fornito anche le indicazioni per trovare il proprio riferimento. Per privacy non sono stati forniti i nominativi, ma c’è il numero della domanda: «Per trovarla in graduatoria potete effettuare una ricerca sul file. Cliccate i tre puntini in alto a destra, poi su “Trova” ed inserite il vostro codice domanda nella casella che appare». Il bonus di 500 e 300 euro è destinato ai nuclei familiari della Campania con figli al di sotto di 15 anni. Con successive indicazioni saranno poi comunicate le modalità con cui i beneficiari potranno ritirare il contributo, che è assegnato a prescindere dal numero dei figli, purché ce ne sia uno al di sotto dei 15 anni alla data del 5 marzo 2020, che è il giorno di sospensione delle scuole in Campania a causa del Covid-19.

Clicca qui per prendere visione della graduatoria.

Pubblicità

REGIONE CAMPANIA E IL BONUS PER LE FAMIGLIE

Il ragazzo che deve avere meno di 15 anni deve, inoltre, essere iscritto ad un servizio educativo o a una scuola di ogni ordine e grado. La distinzione tra bonus di 500 e 300 euro della Regione Campania è legata al valore dell’Isee, l’indice di situazione economica equivalente. Si ottiene il bonus di 500 euro se si ha reddito fino a 20mila euro, scende a 300 euro se invece è fino a 35mila euro. A parità di valore Isee è stato deciso di dare precedenza, secondo i successivi requisiti, al numero di figli minori di 15 anni a carico, alla minore età del figlio, alla scuola frequentata (primaria o secondaria). Le domande sono state inoltrate su Regione Campania con le famiglie e sono stati messi a disposizione 14 milioni di euro, che rientrano nell’ambito del piano regionale per l’emergenza coronavirus da oltre 604 milioni di euro. Il bonus di 500 e 300 euro è destinato «all’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole». Il bonus può essere usato per l’acquisto di strumenti tecnologici per la didattica a distanza o come contributo per il pagamento dei servizi di babysitting, ma non è cumulabile con altri incentivi simili, tranne il buono “iostudio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA