Regione Lombardia, 61 milioni di euro per abbattere liste d’attesa/ Dal 6 maggio al via le visite serali

La Regione Lombardia ha investito più di 61 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa, per cercare di garantire più di 7 milioni di prestazioni entro dicembre 2024, con un milioni di prestazioni in più rispetto all’anno scorso. Inoltre, parte del compenso sarà destinato a visite ed esami di diagnostica che si potranno effettuare di sera, nella fascia 16-20 e il sabato mattina. Questo quanto si legge sul portale Lombardianotizie.online, in merito alla delibera che è stata approvata lunedì scorso, 22 aprile, dalla giunta regionale, alla presenza del governatore Attilio Fontana e dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso.

Le strutture pubbliche effettueranno 4,1 milioni di prestazioni, mentre i privati accreditati altri 3,1 milioni, e sul totale, 2,8 milioni di prestazioni saranno garantire nell’area dell’ATS di Milano. Come specificato da Fontana, due terzi dei 61 milioni di euro di cui sopra saranno destinati: “agli erogatori pubblici e 1/3 ai privati. Stabiliamo inoltre noi, ed è la prima volta in Italia, i posti da mettere a disposizione nelle agende da qui alla fine dell’anno. Sulla base delle liste di attesa, del personale e delle tempistiche che abbiamo individuato, ogni struttura dovrà fare un numero specifico di prestazioni. I compiti, dunque, li dà la Regione quantificando il numero di slot necessari”.

REGIONE LOMBARDIA, LE PAROLE DI BERTOLASO

Nel contempo la direzione generale welfare effettuerà un monitoraggio mensile con l’obiettivo di identificare eventuali criticità, mentre qualora una prestazione fosse indisponibile entro i tempi previsti, la struttura si attiverà per individuare altri enti, sia pubblici che privati, presenti sul territorio.

L’assessore Bertolaso, ha colto l’occasione per rispondere ad una vecchia polemica che si era creata nelle scorse settimane: “Chi afferma che in caso di mancanza di indicazioni di risposta può andare nel privato, pagare e poi farsi rimborsare sta dicendo qualcosa che non risponde al vero. Se quella struttura, dopo aver fatto tutti i tentativi per erogare la prestazione, non riesce a garantirla nei tempi previsti, all’interno del territorio dell’Ats, allora può farlo attraverso la solvenza interna utilizzando cioè un proprio professionista”.

REGIONE LOMBARDIA, ALCUNE TEMPISTICHE CHE DOVRANNO ESSERE RISPETTATE

Per quanto riguarda le tempistiche, l’esito dello screening mammofragico dovrà essere rilasciato entro 5 giorni dalla prestazione (i pazienti positivi entro 3), l’esito del test del sangue occulto nelle feci, ma anche lo screening del color retto, entro 7 giorni dalla (i positivi entro 3).

Viene inoltre sottolineato su Lombardianotizie.online che “gli esami di approfondimento di queste prestazioni devono rispettare tempi definiti: colon retto entro 30 giorni dal test di primo livello positivo; screening mammografico entro 28 giorni dal test di primo livello positivo; screening cervice uterina entro 45 giorni dal test di primo livello positivo”. Entro la fine del 2024 è prevista infine l’attivazione del Cup unico in 8 enti sanitari pubblici e due privati con una prima sperimentazione che partirà a giugno presso l’Asst Franciacorta, in provincia di Brescia.

