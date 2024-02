Regione Lombardia, 650 milioni per il trasporto pubblico nel 2024/ Ecco come verranno ripartiti

Proseguono i grandi investimenti di regione Lombardia nel trasporto pubblico. Nel dettaglio, come riferito dal sito Lombardianotizie.online, sono stati stanziati quasi 650 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di garantire i servizi di trasporto pubblico. La decisione è stata deliberata nella giornata di ieri dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente: “È un segnale tangibile – ha spiegato lo stesso esponente della Giunta – dell’impegno di Regione Lombardia nei confronti di un settore nevralgico come il trasporto pubblico”.

“La Giunta, infatti, ha deciso di anticipare le risorse per tutto il 2024 – ha proseguito – comprese quelle statali, in attesa della definizione della quota delle risorse dedicate al Tpl derivanti dal Fondo Nazionale Trasporti. Le Agenzie potranno così continuare a garantire un servizio essenziale per la mobilità e l’economia dell’intero territorio regionale. Inoltre, pensiamo sempre alla sostenibilità economica degli affidamenti e a garantire l’equilibrio economico delle aziende del sistema”.

REGIONE LOMBARDIA, 650 MILIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO NEL 2024: FONDI DERIVATI DALLA REGIONE E DALLO STATO

I 650 milioni di euro verranno ripartiti fra le diverse Agenzie TPL a cominciare da 426,4 milioni di euro per le province di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, quindi altri 68 milioni di euro fra Como e Lecco, 59 milioni la provincia di Brescia, 52 milioni a Bergamo, quindi 34 a Cremona e Mantova e infine a 8,5 a Sondrio. Dei 650 milioni di euro circa assegnati al trasporto pubblico locale di Regione Lombardia per il 2024, 28,2 provengono da risorse regionali, mentre 431,2 da quelle statali.

I fondi della Lombardia, viene specificato ancora da Lombardianotizie.online, vengono tutti anticipati dalla Regione ed erogati alle agenzie con cadenza mensile. “Nel 2024 – ha quindi concluso l’assessore Lucente – le risorse aumentano di ben 25 milioni rispetto all’anno precedente, grazie al maggior introito derivante dal Fondo Nazionale Trasporti. Si tratta di risorse fondamentali per fornire un servizio adeguato alle esigenze dei viaggiatori”.











