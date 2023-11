Regione Lombardia culla del design italiano/ “Più di 10.500 aziende, 30% dell’Italia, e 14 scuole”

La Regione Lombardia è una delle grandi culle del design italiano e lo si capisce chiaramente dai numeri snocciolati nelle scorse ore da Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia. Parlando in occasione dell’ADI Design Index 2023 al Museo del Design di Milano, ha menzionato “le oltre 10.500 le aziende del design che operano in Lombardia, pari a quasi al 30% di quelle italiane”, così come si legge su Lombardianotizie.online. Mazzali ha quindi ricordato “La nostra Regione primeggia anche per i luoghi della formazione del design, con 14 scuole presenti sul nostro territorio, molte delle quali rinomate all’estero”. E ancora: “Il Design è un settore che ha radici profonde nella storia e nella cultura lombarda, ma che, al contempo, corre sul filo dei cambiamenti tecnologici per offrire prodotti altamente funzionali, moderni e competitivi”.

Come da tradizione presso l’ADI Design Index sono sotto i riflettori i migliori prodotti e servizi del design italiano che parteciperanno poi al prestigioso Premio Compasso d’Oro ADI 2024. “Il futuro del design – ha continuato Mazzali – è oggi in mostra all’ADI Museum di Milano. Sono felice di avere l’occasione di ammirare prodotti dalla grande bellezza estetica, qualità produttiva e tecnica – prosegue-. Si tratta di progetti selezionati che sono solo la punta di diamante del design lombardo e italiano. Un comparto che è un vero e proprio patrimonio culturale per la nostra Regione, di cui è rilevante motore economico”.

REGIONE LOMBARDIA CULLA DEL DESIGN ITALIANO: IL RINGRAZIAMENTO ALL’ADI MUSEO

In conclusione l’esponente di Regione Lombardia ha ringraziare l’ADI Museo Design e il suo presidente, Luciano Galimberti. “Istituzione che da vent’anni non è solo importante vetrina dell’eredità creativa lombarda, ma è anche motore di dibattito culturale e innovazione nel settore del Design”, ricordando la collaborazione consolidata fra la regione e l’ADI e citando il Premio ‘Eccellenze Lombarde’, che verrà consegnato il prossimo 15 novembre e che riconoscerà i designer e le imprese lombarde migliori in questo campo.

