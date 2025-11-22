Regione Lombardia e Invitalia hanno rinnovato l'impegno siglato a luglio per sostenere la crescita e lo sviluppo delle startup innovative

Si è tenuto in queste ore l’incontro “Connettere, Collaborare, Crescere“ organizzato dall’agenzia nazionale per lo sviluppo Invitalia eccezionalmente – e per la prima volta – presso la sede istituzionale della Regione Lombardia per rinnovare ancora una volta la collaborazione tra le due entità per favorire la crescita delle startup e il loro scale-up: proprio quest’ultimo – non a caso – è stato il reale protagonista dell’incontro; rinnovando anche quel protocollo siglato lo scorso luglio a Roma tra l’agenzia e la Regione Lombardia.

Un protocollo – vale la pena partire da qualche dato – che ha permesso fino a questo momento di far registrare nella sola Regione Lombardia il 24% delle adesioni nazionali al progetto “Smart&Start Italia” lanciato Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la gestione affidata – ovviamente – dalla stessa Invitalia; tutto grazie all’unione delle competenze delle due istituzioni che valorizza innanzitutto le idee imprenditoriali di successo.

All’evento di Invitalia hanno partecipato sia il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che il “suo” assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi, unitamente – con un videomessaggio – al ministro delle imprese Adolfo Urso; mentre in rappresentanza di Invitalia c’erano l’Amministratore delegato Bernardo Mattarella, la responsabile della comunicazione Daniela Gentile e il responsabile dell’innovazione Luigi Gallo.

Guido Guidesi: “Tra Regione Lombardia e Invitalia una solida collaborazione che stimola la crescita dell’intero paese”

Sul palco dell’evento, il presidente Attilio Fontana ha ricordato che la Regione Lombardia si conferma ancora una volta una vera e propria “casa delle idee” che punta sul “talento” degli imprenditori con una serie di importanti “misure specifiche” che favoriscono lo sviluppo dei loro progetti; definendo la collaborazione con Invitalia un “tassello importante” per continuare a confermare l’impegno regionale al fianco delle startup innovative.

Dal conto suo, l’assessore Guido Guidesi si è, invece, detto “molto soddisfatto” dei risultati raggiunti dalla Regione Lombardia grazie alle risorse concesse da Invitalia, ricordando la “collaborazione solida e positiva” che può diventare un vero e proprio “valore aggiunto” per il tessuto “economico e produttivo” regionale e – soprattutto – un’occasione di “crescita (..) per tutto il paese“.

Infine – certamente non per importanza -, l’Amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella ha ricordato che nel titolo dell’evento odierno presso la sede della Regione Lombardia si nasconde “una delle missioni dell’Agenzia“, ovvero quella di “creare connessioni [e] reti (..) tra le persone” al fine di realizzare “opportunità (..) di collaborazione” tra chi intende perseguire “l’innovazione” economica e imprenditoriale.