LOMBARDIA, INDICE RT SBAGLIATO?/ Fontana vs Governo “Zona arancione, basta calunnie!”

Nuovo scontro tra Regione Lombardia e Governo in merito al monitoraggio e al relativo “colore”. Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione in merito ad un presunto errore dei tecnici regionali in merito all’indice Rt, circostanza smentita dal governatore Attilio Fontana. «La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, ancora riunita. Abbiamo sempre fornito informazioni corrette. A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze», ha scritto su Facebook e Twitter. Il ministero della Salute ha replicato rimandando ad una nota diffusa ieri in cui spiegava che è in corso una interlocuzione e che in queste ore si stanno valutando una serie di dati aggiuntivi da parte della direzione Welfare della Regione Lombardia «per ampliare e rafforzare i dati standard già trasmessi nella settimana precedente, ai fini di una rivalutazione in vista della Cabina di regia di venerdì 22 gennaio». (agg. di Silvana Palazzo)

REGIONE LOMBARDIA, ERRORE NEL CALCOLO INDICE RT?

La Regione Lombardia può tornare in zona arancione già domenica. In teoria, per un’altra settimana è tenuta a restare in quella rossa, ma qualcosa può cambiare presto. A svelare il retroscena è il Corriere della Sera, secondo cui la Lombardia dovrebbe chiedere di nuovo al governo di tornare in zona arancione. I tecnici della Regione dovrebbero trasmettere, infatti, al Ministero della Salute i nuovi dati, ammettendo di aver sbagliato il calcolo dell’Rt nell’ultimo monitoraggio e sollecitando quindi una nuova Cabina di regia. In questo caso il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe chiedere un nuovo parere alla Cabina di regia e poi firmare l’ordinanza che cambia la fascia. Così passerebbe in zona arancione già domenica. La Lombardia ha espresso la sua posizione nel decreto presentato al Tar per chiedere di uscire dalla zona rossa e tornare in arancione. Il nodo della questione è l’indice Rt, che nell’ultimo monitoraggio inviato era superiore a 1,25. Quindi, in base ai nuovi criteri è scattata automaticamente la fascia più rigorosa.

“REGIONE LOMBARDIA FAREBBE BENE A STAR CAUTA”

Intanto sul ricorso presentato dalla Regione Lombardia si è espresso anche Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano. “La Lombardia farebbe bene a stare cauta”, ha dichiarato l’esperto ai microfoni di “Iceberg”, trasmissione di Telelombardia. “Il punto è riuscire a mantenere una situazione sufficientemente prudente per poterci dare delle garanzie, per non ricadere subito nello stesso problema”, ha proseguito Galli. L’infettivologo ha spiegato che sarebbe più confidente se si riuscisse ad essere più proattivi per evitare problemi. E auspica maggiore collaborazione tra le istituzioni statali e quelle regionali. “Sono sempre del parere che vadano trovate delle vie collaborative tra Governo e regioni e che non sia il caso di confondere la gente che già è stanca e che tende – almeno una parte – a mollare il rispetto delle regole e a non comportarsi come si deve fare”, ha concluso il primario.

