Regione Lombardia, i numeri della prevenzione del tumore al seno/ “8.000 persone raggiunte”

Il consiglio regionale della Regione Lombardia ha avuto ospite per l’evento ‘Ottobre rosa – Mese internazionale della prevenzione del tumore al seno’, i rappresentanti delle varie associazioni del territorio impegnate nella lotta al cancro al seno, tumore fra i più diffusi in Italia e al mondo. Presente Ilaria Malvezzi, coordinatrice regionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT); Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna e Anna Maria Mancuso, presidente di Salute Donna e componente dell’Intergruppo Oncologia del Consiglio regionale della Lombardia, così come riportato da Lombardianotizie.online.

All’evento è intervenuta anche Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, che ha spiegato: “Intendo ringraziare tutti coloro che operano ogni giorno sul tema della prevenzione. È necessario promuovere la ricerca e migliorare le cure offerte. Resta però fondamentale supportare ogni donna, aiutandola a superare lo shock della malattia, anche consentendole di mantenere il più possibile la propria quotidianità. La cura dell’estetica rivolta a quelle persone che si trovano affette da alopecia in seguito a chemioterapia e radioterapia, a esempio, è stato un grande passo avanti”. Lucchini ha quindi ricordato il contributo esistente dal 2019, fino a 250 euro per l’acquisto di parrucche e fino a 400 per protesi tricologiche: “Contributi che vengono riconosciuti tramite le Ats direttamente alla persona che ne fa richiesta e alla persona che richiede per conto di un’altra beneficiaria. Ma anche attraverso enti del terzo settore che non possiamo non menzionare per il ruolo fondamentale di supporto e sostegno alle Istituzioni”.

REGIONE LOMBARDIA E LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO: “ATTENZIONE CONTINUA AL SISTEMA SOCIO-SANITARIO”

In totale sono state raggiunte circa 8.000 persone, per un ammontare di risorse pari a 3 milioni di euro: “Anche con piccole azioni come questa possiamo fornire un grande sollievo e sostegno ai pazienti oncologici”.

Lucchini ha infine concluso spiegando che: “Regione Lombardia dimostra con i suoi programmi di screening precoce e le sue campagne di sensibilizzazione l’attenzione continua del nostro sistema socio-sanitario. Un grazie di nuovo a chi ogni giorno presta il suo impegno per migliorare la vita delle donne. Regione Lombardia sosterrà sempre le campagne per sensibilizzare l’opinione pubblica sul carcinoma mammario e accompagnerà nelle cure coloro che stanno affrontando la malattia”.

