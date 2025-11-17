Regione Lombardia ha presentato le Zone di Innovazione e Sviluppo: il progetto per favorire la crescita e lo sviluppo dei territori

È stato presentato in queste ore il progetto della Regione Lombardia chiamato “Zone di Innovazione e Sviluppo” (o, più semplicemente, ZIS) rivolto a tutti i territori ragionali con l’obbiettivo di stimolare la competitività delle imprese e la nascita di nuovi progetti imprenditoriali grazie a una nuova collaborazione tra gli enti – sia pubblici che, ovviamente, privati – che abitano e animano quei territori: presenti all’evento di lancio delle ZIS sia il governatore della Lombardia Attilio Fontana che l’assessore Guido Guidesi; accompagnati dagli assessori alle Finanze e all’Università Marco Alparone e Alessandro Fermi, dal rettore della Bicocca Marco Emilio Orlandi, dal presidente della locale Confindustria Giuseppe Pasini, da Igor De Biasio (AD di Principia Spa) e da Claudia Sorlini, vice della fondazione Cariplo.

Concretamente il progetto delle ZIS della Regione Lombardia consisterà in due differenti fasi: nella prima – che verrà avviata a breve – i soggetti interessati potranno presentare la loro candidatura, accompagnata da un “Masterplan” nel quale si indica la specializzazione del territorio di riferimento, gli effettivi destinatari del progetto di sviluppo e innovazione e i dettagli sulla sostenibilità a lungo termine del piano; con la Regione Lombardia che sarà chiamata a scegliere i progetti migliori assegnando un contributo pari a un massimo di 100mila euro per la seconda fase.

Nella seconda fase, infatti, i progetti scelti da Regione Lombardia dovranno essere ulteriormente dettagliati per creare un vero e proprio Piano strategico per realizzarli a pieno entro il 2050, con il supporto degli enti regionali – e in particolare una nuova divisione della Direzione sullo Sviluppo economico – che potranno mettere a disposizione spazi, infrastrutture di vario tipo, percorsi formativi e – ovviamente – risorse economiche; oltre a un sistema di attento monitoraggio per verificare che gli obbiettivi vengano raggiunti entro i tempi prefissati.

Guido Guidesi: “Con le ZIS Regione Lombardia diventa connettore tra enti pubblici e privati”

L’obbiettivo – ha spiegato l’assessore Guido Guidesi – è quello di cambiare il paradigma economico dei territori “per innovare“, con le ZIS che diventeranno dei veri e propri “connettori” tra “aziende, ricerca, formazione, istituzioni e credito“; mentre il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha ricordato che l’obbiettivo è quello di “valorizzare le specializzazioni” territoriali per dare un nuovo “impulso al sistema lombardo” creando un progetto di sviluppo che può diventare un vero e proprio modello per l’intero paese.

Dal conto suo, invece, il presidente di Confindustria Lombardia Giuseppe Pasini ha lodato l’iniziativa della Lombardia, ritenendola un possibile motore per lo sviluppo di “imprese e (..) territori“, ricordando che la regione è di per sé il “motore dell’Italia” grazie alle sue tante eccellenze che ora potranno essere ulteriormente sviluppate per agevolare la “crescita dei territori“; mentre rettore della Bicocca Marco Emilio Orlandi – che qui rappresentava il Coordinamento delle Università della Lombardia -, invece, ha definito le ZIS “un’iniziativa ottima” per mettere a sistema “le eccellenze e [i] punti di forza” regionali.

Infine – e certamente non per importanza – la vicepresidente della Fondazione Cariplo Claudia Sorlini ha definito “positiva” l’idea di lavorare in concerto tra pubblico e privato per lo “sviluppo [degli] ecosistemi“, valorizzando le peculiarità industriali dei singoli territori; promettendo il supporto della Fondazione – sempre attenta di “progetti emblematici” proposti dalla Regione Lombardia – anche alla “strategia delle ZIS“.