Regione Lombardia, nuove indicazioni su quarantena/ Durata e test per “riammissione”

Su isolamento, quarantena e riammissioni ci sono nuove indicazioni da seguire nella Regione Lombardia. Le ha segnalate la Direzione generale Welfare regionale con una nota a tutte le Ats e Asst. Una comunicazione necessaria dopo le informazioni diffuse dal Ministero della Salute alle Regioni tramite una circolate inviata recentemente. Dunque, i positivi asintomatici devono osservare un isolamento di 10 giorni da quando è stato eseguito il tampone che ha dato esito positivo. La quarantena termina, quindi, dopo esito negativo del test molecolare effettuato a partire dal decimo giorno. Invece per i casi sintomatici i 10 giorni di isolamento sono calcolati dall’inizio dei sintomi, ma se sono sfumati e quindi non possono essere collocabili con precisione in un arco temporale, si fa riferimento alla data del tampone positivo. L’isolamento termina, dunque, con esito negativo dal test molecolare eseguito a partire dal decimo giorno, con almeno gli ultimi tre giorni precedenti allo stesso senza sintomi.

QUARANTENA E RIAMMISSIONE: COSA CAMBIA PER CONTATTI STRETTI

Per quanto riguarda i contatti stretti di persone asintomatiche o sintomatiche, è sempre richiesto un periodo di isolamento. La riammissione è possibile dopo tampone molecolare o antigenico rapido negativo, che si può effettuare a partire dal decimo giorno. Altrimenti dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso trascorso senza sintomi. E senza la necessità di eseguire il tampone. La Regione Lombardia precisa, in merito alla riammissione dei contatti stretti nel setting scolastico, che non è necessario richiedere a PLS/MMG certificazione di riammissione se il soggetto conclude la quarantena dopo 14 giorni senza eseguire il tampone. Cosa si intende per contatto di un caso Covid? Viene definita così qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato di coronavirus in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino alla diagnosi e all’isolamento del caso. Se invece non presenta sintomi, si considerano contatti stretti quelli in un arco di tempo che va da 48 ore prima dell’esecuzione del tampone. Clicca qui per il prospetto realizzato dalla Regione Lombardia.



