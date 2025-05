Sono stati confermati anche per il 2025 gli Startup Days, fortemente voluti dalla Regione Lombardia — e soprattutto dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi — per promuovere e sostenere lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative, premiando le piccole imprese (appunto, le startup) attraverso delle vere e proprie Startup Competitions che prevedono premi economici messi a disposizione proprio dalla Regione Lombardia: gli Startup Days sono stati presentati nella giornata di ieri e, oltre alla partecipazione della Regione, godono anche del supporto del sistema universitario lombardo raccolto attorno all’istituto MUSA-Multilayered Urban Sustainability Action e dell’incubatore di innovazione Federated Innovation @Mind.

All’evento di presentazione degli Startup Days del 2025, che si è tenuto nella cornice di Palazzo Lombardia, hanno partecipato l’assessore Guido Guidesi, l’head of innovation di MUSA Marina Canovaro e il presidente di @Mind Fabrizio Grillo: le date fissate sono quelle dell’11 e del 12 novembre, con una due giorni di incontri tra startup, potenziali finanziatori e curiosi, che culminerà nella premiazione delle Startup Competitions e nel conferimento dei premi alle idee più innovative.

Gli Startup Days e le Startup Competitions: i tre concorsi organizzati nel 2025

Per la prima volta in 23 edizioni degli Startup Days, quest’anno le Startup Competitions si articoleranno attorno a tre filoni tematici principali, invece dei due che abbiamo visto negli scorsi anni: è stata — ovviamente — riconfermata la centrale StartCup Lombardia, che fino ad oggi ha permesso di finanziare lo sviluppo di 44 differenti imprese innovative con oltre 1,2 milioni investiti dalla Regione Lombardia; mentre la novità, in questo caso, è che quest’anno il montepremi ammonterà a ben 175mila euro complessivi, rispetto ai 155mila del 2024.

Tornerà, poi, agli Startup Days anche il filone relativo alla Chimica Verde, con il quale verranno messi a disposizione 150mila euro totali per sei differenti startup che presenteranno progetti relativi all’industria chimica, reso possibile soprattutto dal supporto di @Mind; mentre il terzo — novità assoluta — filone sarà relativo all’Edilizia Sostenibile e Sicura, con altri 150mila euro per le migliori sei idee innovative nel campo edilizio, questi resi possibili da MUSA.

Guido Guidesi: “La Lombardia è leader in Italia per numero di startup innovative”

All’evento di presentazione degli Startup Days, l’assessore Guido Guidesi ha ricordato che l’obiettivo della Regione è “da sempre” quello di garantire a chi ha “un’idea innovativa” di svilupparla sul territorio lombardo, sostenendo “le idee vincenti” in modo che diventino “indotto e possibilità di lavoro“: non a caso, la Lombardia è attualmente “leader per numero di startup innovative“, con l’iniziativa che mira a confermare “il primato, per continuare ad essere la Casa delle idee“.

Dal canto suo, il presidente @Mind Fabrizio Grillo si è detto “felice” di partecipare agli Startup Days e alla “seconda edizione della competition Chimica Verde Lombardia“, definendo l’intero progetto un modo per confermare “il valore della co-innovazione come leva strategica per affrontare le sfide ambientali e industriali“: importante, in tal senso, “mettere in rete startup, imprese e centri di ricerca” per creare un vero e proprio “ecosistema” di idee e progetti, puntando sulla chimica, particolarmente importante “per la competitività del nostro territorio” e per attrarre “talenti, tecnologie e capitali“.

Infine, la presidente di MUSA Marina Canovaro ha definito gli Startup Days “un tassello fondamentale” per lo sviluppo dell’ecosistema “dell’innovazione” in Lombardia: dal canto suo, ritiene in tal senso prioritario “sostenere la nascita e la crescita di nuove imprese” che sono potenzialmente in grado di creare un reale impatto per l’intera regione, favorendo al contempo “l’incontro tra ricerca, impresa e istituzioni“, utile per “rispondere alle sfide del presente” e superare assieme quelle del futuro.