Regioni a rischio lockdown: quali sono e perché/ Nuovo Dpcm, come funziona meccanismo

Quali sono le Regioni a rischio? Da quando il premier Giuseppe Conte si è espresso in vista del nuovo Dpcm, delineando misure diversificate a seconda della gravità della situazione, gli italiani si stanno chiedendo quali sono i territori che rischiano provvedimenti simil lockdown. Bisogna partire da un presupposto: sono tre le fasce o aree di rischio. La prima è moderata, l’altra alta/molto alta per meno di tre settimane consecutive e quindi quella alta/molto alta per oltre tre settimane consecutive e quindi con una situazione non gestibile. Uno dei parametri tenuti in considerazione è l’indice di contagio Rt. Si entra in allearta quando viene superato il livello di 1,5. Al momento sono 13 le Regioni che nell’ultimo report dell’Iss hanno superato la soglia: Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta, con due oltre quota 2, cioè Piemonte e Lombardia. Ma l’indice Rt non è l’unico criterio per indicare una Regione nell’area ad alto rischio. Si valutano anche incidenza dei casi e gravità cliniche elevate, pressione per i dipartimenti di prevenzione e servizi assistenziali.

REGIONI A RISCHIO LOCKDOWN: NUOVO MECCANISMO CON DPCM

È evidente che al momento le Regioni a rischio lockdown sono Lombardia e Piemonte, ma non sono le uniche. A definire la classificazione ci sono 21 criteri che produrranno un “coefficiente di rischio”. Tra questi il numero di casi sintomatici, i ricoveri, i casi nelle Rsa, la percentuale di tamponi positivi, il tempo medio tra sintomi e diagnosi, il numero di nuovi focolai, l’occupazione dei posti letto sulla base dell’effettiva disponibilità. A stabilire che una Regione è in una fascia o in un’altra sarà il ministero della Salute Roberto Speranza, tramite apposita ordinanza. La permanenza di una Regione in un’area dipenderà poi dai dati. Il meccanismo sarà automatico e lo sarà anche l’attivazione delle misure che scatteranno. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali sulle misure, ma le Regioni in fascia moderata si adegueranno alle misure nazionali. Quelle in fascia medio-alta per meno di tre settimane consecutive dovranno rispettare misure più restrittive, che saranno ancor più rigide per quelle in fascia medio-alta per oltre tre settimane consecutive.



