Regioni, cosa succede dopo nuovo Dpcm/ Zone rosse e arancioni: negozi, bar e scuola

Cosa cambia nelle Regioni italiane dopo il nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte e atteso oggi in Gazzetta Ufficiale? Se lo stanno chiedendo in molti, visto che il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri non chiarisce la ripartizione delle Regioni tra zone rosse, arancioni e verdi. Questo compito spetta, infatti, al ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base della valutazione dell’indice Rt e di altri 21 criteri. Ma il testo del nuovo Dpcm permette di conoscere le misure anti-Covid decise dal Governo in base alle criticità. Nel provvedimento sono presenti restrizioni valide per tutto il territorio nazionale e norme che varranno a livello regionale. Si è deciso, quindi, di procedere con un regime differenziato che divide l’Italia in tre fasce. Quali sono le norme valide in tutta Italia? Coprifuoco alle 22, ritorna l’autocertificazione per gli spostamenti, chiusura musei, didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, centri commerciali chiusi nelle giornate festive e prefestive, chiusura di bar e ristoranti alle 18, capienza al 50% dei mezzi pubblici, chiusura dei corner scommesse e giochi in bar e tabaccherie, sospensione di prove e procedure concorsuali, a esclusione di quelle in cui la valutazione è in modalità telematica.

NUOVO DPCM, DIFFERENZE REGIONI TRA ZONE ROSSE-ARANCIONI

Cosa succede, dunque, nelle Regioni con il nuovo Dpcm? Sono previsti tre diversi scenari. In quello “verde” valgono le restrizioni nazionali, poi ci sono le “zone arancioni” a livello 3 e quelle rosse a livello 4. Partiamo dai negozi. Se la propria Regione è “zona arancione” non cambia nulla per i negozi, rispetto a quanto indicato a livello nazionale, ma saranno sospese le attività dei servizi di ristorazione, fatta eccezione per mense e catering, come per le “zone rosse”. Quindi, resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. Se invece si è in “zona rossa”, vengono chiusi i negozi al dettaglio (tranne alimentari, farmacie ed edicole) e i mercati di generi non alimentari. L’attività motoria individuale, intesa come passeggiate, sarà permessa anche nelle zone rosse, ma solo in prossimità della propria abitazione e rispettando la distanza di almeno un metro da ogni persona e con obbligo di mascherina. L’attività sportiva all’aperto, invece, potrà essere svolta, ma in forma individuale.

COSA CAMBIA NELLE REGIONI SUL FRONTE SCUOLA

È bene precisare che i provvedimenti saranno valutati su base settimanale e avranno una durata minima di 15 giorni. Quindi, se una Regione entra in “zona rossa” dovrà restarci per almeno due settimane. Il meccanismo comunque è semiautomatico. Al momento quelle a rischio lockdown: Lombardia, Piemonte, Alto Adige, Valle d’Aosta e Calabria. Ma cosa succede per la scuola? Cosa cambia? Se la propria Regione non è “zona rossa”, la disciplina prevede la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, didattica in presenza per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia, con uso obbligatorio delle mascherine, ma non per i bimbi al di sotto dei 6 anni. Se invece la propria Regione è “zona rossa”: didattica a distanza per le scuole superiori e per le classi seconda e terza media; didattica in presenza per le scuole elementari, per la classe prima media e per i servizi all’infanzia, con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni). Invece, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA