Registrazione Amici 19/ Anticipazioni 15 gennaio: puntata speciale o…

REGISTRAZIONE AMICI 19, ANTICIPAZIONI 15 GENNAIO

Tutto è pronto per la nuova registrazione di Amici 19. A sorpresa, quasi, la redazione di Maria De Filippi ha optato per una registrazione infrasettimanale in presenza del pubblico. Non si capisce bene se quella che sarà registrata oggi sarà la puntata che andrà in onda sabato pomeriggio o se, alla luce dell’arrivo dal daytime su Canale5, si possa registrare qualcosa che riguardi da vicino i ragazzi e i loro ultimi esami. I cantanti si sono presentati davanti ad una commissione di giornalisti per riuscire ad ottenere il posto tra i migliori in questi giorni proprio nel daytime di Canale5 e la registrazione di Amici 19 di oggi potrebbe essere legata proprio a questo ma lo scopriremo solo oggi pomeriggio visto che le telecamere si accenderanno non prima delle 15.00. Prima di scoprire cosa succederà oggi durante la registrazione vi ricordiamo che il programma andrà regolarmente in onda prima su Real Time e poi su Canale5.

NYV A LEZIONE DI BALLO NELLA NUOVA PUNTATA DI AMICI 19?

Proprio in una delle puntate in onda oggi e, in particolare, quella delle 13.50, sembra che vedremo i cantanti a lezione da Stash. Non è la prima volta che il professore ed ex del programma scende in campo per una lezione di chitarra con i ragazzi e anche oggi succederà lo stesso come annunciato sul profilo ufficiale di Amici 19. Dall’altro lato si tornerà ancora a parlare di Nyv. La sua vocal coach sta cercando in tutti i modi di aiutarla a sbloccarsi aprendosi alle cover ma anche al pubblico che la guarda e di cui lei non riesce a reggere lo sguardo. Il suo percorso nella scuola è a rischio ma oggi la vedremo addirittura ballare. Presto sarà pronta per affrontare il serale?

© RIPRODUZIONE RISERVATA