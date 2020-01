Registrazione Amici 19/ Anticipazioni 29 gennaio: seconda maglia verde ed eliminati?

REGISTRAZIONE AMICI 19, ANTICIPAZIONI 29 GENNAIO

Amici 19 oggi tornerà in onda con una doppia puntata, una su Real Time alle 13.50 e una su Canale 5 alle 16.20 ma, soprattutto, attirerà l’attenzione di tutti con la registrazione del pomeridiano che andrà in onda sabato pomeriggio. Dalle 15.00 circa in poi i ballerini e i cantanti di questa edizione del programma saranno chiamati a fare i conti con una nuova puntata in cui le due squadre si sfideranno, in cui i migliori saranno ancora chiamati a tenere ben saldo il loro posto nell’olimpo della trasmissione e, infine, in cui potremo capire a chi andrà la seconda maglia verde del serale. Nella scorsa puntata Nyv ha ottenuto il parere favorevole dei suoi compagni e il sì dei professori e questo le ha permesso di approdare al serale con largo anticipo senza più rischiare niente, o quasi. A chi toccherà la stessa fortuna oggi pomeriggio?

GAIA GOZZI AL SERALE DI AMICI 19? MARTINA RISCHIA L’ELIMINAZIONE…

Dall’altra parte, però, c’è il rischio che nella nuova registrazione di Amici 19 qualcuno debba fare i conti con un’eliminazione. Già lo scorso sabato i fan hanno dovuto salutare alcuni dei ragazzi (Skioffi compreso, tra le polemiche) e altri andranno via strada facendo visto che, come annunciato da Maria De Filippi, sono solo dieci i posti per il serale e tenendo conto che uno è già finito nelle mani di Nyv, ne restano solo nove. I fan sperano che tra questi ci sia anche Gaia Gozzi mentre chi non naviga in buone acque e rischia di uscire è Martina. La cantante ha litigato con alcuni dei suoi compagni che adesso potrebbero ostruirle la strada verso il serale e lo stesso potrebbero fare le parole di Rudy Zerbi, almeno secondo quanto lei stessa teme. Sarà una delle eliminate di oggi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA