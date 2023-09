Registrazione Amici 23, svelata la data della prima puntata/ La nuova classe si forma il…

Registrazione Amici 23: ecco quando si forma la nuova classe

La scuola di Amici di Maria De Filippi sta per riaprire i battenti dopo la vittoria di Mattia Zenzola nella scorsa edizione. Giunto alla 23esima edizione, il talent show più longevo della televisione italiana si prepara per accogliere nuovi aspiranti allievi che sognano un futuro nella danza e nel canto. Dopo settimane di selezioni e casting, la nuova classe sarà svelata nel corso della prima puntata che sarà trasmessa domenica 24 settembre, alle 14, su canale 5. Tuttavia, esattamente come accade per Uomini e donne che tornerà in onda da lunedì 11 settembre, ma con le registrazioni già in corso, anche la prima puntata della nuova edizione di Amici sarà registrata con qualche giorno di anticipo rispetto alla messa in onda.

Stando ad alcune indiscrezioni riportate dalla pagina Twitter “Amici Notizie”, Maria De Filippi sarà in studio con il resto della squadra, per registrare la prima puntata di Amici 23 mercoledì 20 settembre.

Amici 23: la classe degli insegnanti

Per conoscere i nomi dei cantanti e dei ballerini che formeranno la nuova classe di Amici sarà fondamentale aspettare il 20 settembre e le anticipazioni della relativa registrazione. Diversamente, invece, sono stati annunciati i professori che, insieme agli allievi, sono protagonisti di ogni puntata. Una sola novità rispetto alla scorsa edizione ovvero il ritorno, dietro la cattedra di canto, di Anna Pettinelli.

Con quest’ultima, il corpo docente di canto sarà composto dall’immancabile Rudy Zerbi e da Lorella Cuccarini. Confermati totalmente, invece, gli insegnanti di danza che sono Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro che torna nonostante i vari rumors parlassero di addio.

