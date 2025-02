Amici 24 anticipazioni, cosa accadrà nella nuova registrazione di domenica 16 febbraio? Nuovi accessi al serale

Oggi 14 febbraio 2025 si registra una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà come sempre in onda domenica, 16 febbraio, alle 14 su Canale 5. La tensione sale inevitabilmente tra i ragazzi in gara al talent, perché è ormai tempo di assegnare le maglie del serale, e c’è già chi l’ambita maglia oro l’ha conquistata. Parliamo di Antonia, allieva di Rudy Zerbi, così come di Alessia, allieva di Alessandra Celentano. Non ce l’hanno fatta per ora, invece, Chiara e Nicolò, bloccati da un solo professore (Emanuel Lo per la prima, Rudy Zerbi per il cantante di Anna Pettinelli).

Ma la loro corsa al serale è solo all’inizio e ci sono ottime premesse affinché entrambi conquistino la maglia del serale di Amici 24, forse proprio nella registrazione di oggi, come sempre condotta da Maria De Filippi. Ma cosa potrebbe accadere nel nuovo pomeridiano? Come andranno le gare e chi potrebbe aggiudicarsi le nuove maglie del serale?

Anticipazioni Amici 24, chi può andare al serale e chi rischia l’eliminazione

L’accesso al serale di Amici 24 passa per le gare che si tengono in studio per il ballo e il canto, come sempre giudicate da una commissione esterna. Questo perché, chi si classifica al primo posto ha la possibilità di presentarsi di fronte alla commissione e sostenere l’esame per l’accesso al serale. In settimana, cantanti e ballerini non ancora al serale hanno fatto una gara per ottenere un +1 al voto della gara domenicale. A conquistarlo sono stati Francesco e Jacopo Sol, il che li rende due papabili allievi che accederanno al serale nella puntata registrata oggi.

Per Jacopo, qualora si presentasse di fronte alla commissione, la maglia sembra essere cosa certa, essendo anche apprezzato da tutti i prof di canto. L’accesso di Francesco, che pure ha ottenuto ottimi pareri, potrebbe esser però frenato dal fatto che è appena entrato nella scuola. La commissione, dunque, potrebbe decidere di vederlo un altro po’ prima di dargli la maglia del serale. Sembrano invece sempre più a rischio i percorsi di Deddè e Mollenbeck, ma anche di Vybes e Luk3, che rimangono negli ultimi posti delle classifiche di canti. Per il ballo, invece, a rischiare l’eliminazione è Antonio.