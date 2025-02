Amici 24, cosa accadrà nella nuova registrazione del 27 febbraio 2025?

Siamo ormai agli sgoccioli del pomeridiano di Amici 24: oggi 27 febbraio 2025 si registra la penultima puntata domenicale (in onda il 2 marzo alle 14), che lascerà poi spazio alla fase serale del talent di Canale 5. È infatti tempo di assegnare le ultime maglie dorate, che garantiranno l’accesso al serale a pochi degli allievi rimasti senza. Per ottenere un posto, dovranno prima sostenere un esame, a cui si potrà accedere attraverso le nuove classifiche di ballo e di canto.

Amici 24, la migliore amica di Raffaella attacca Alessia: "Se la mangia"/ Spunta una scandalosa chat

Anche oggi, sono attesi in studio degli ospiti speciali, professionisti del settore, per giudicate le esibizioni dei ballerini e dei cantanti allievi di Amici 24. Ricordiamo che alla gara possono partecipare solo coloro che non hanno ancora la maglia; parliamo di: Dandy, Daniele, Raffaella per il ballo; Deddè, TrigNo, Vybes, Chiamamifaro, Senza Cri e Luk3 per il canto. Non è detto, tuttavia, che ci sia la gara di ballo: tutto dipende dal recupero di Daniele e Raffaella, ancora infortunati.

Infortunio per Raffaella Mitaritonna ad Amici 24: è fuori dal serale?/ Lei piange disperata: "Sono caduta e…"

Amici 24 anticipazioni: chi può accedere al serale e chi rischia l’eliminazione

Ma chi ha concrete possibilità di arrivare al serale di Amici 24 nella registrazione di oggi e chi, invece, rischia seriamente l’eliminazione? Partendo dai ballerini, l’accesso di Daniele appare certo. L’unica cosa ad impedire il suo serale è l’infortunio, che qualora si protraesse lo costringerebbe a lasciare la scuola in via definitiva. Stessa cosa per Raffaella, che ha ai suoi danni anche il fatto di essere entrata da pochissime settimane nella scuola. Non è da escludere che, in caso negativo, possa esser data a lei (come a Daniele) la possibilità di tornare ad Amici 25.

Amici 24 Serale: giuria cambiata in blocco?/ I nuovi nomi scelti da Maria De Filippi e retroscena

Parlando invece dei cantanti di Amici 24 ancora senza maglia, pare certo l’accesso di Senza Cri – visto anche che Lorella Cuccarini non ha alcun allievo della sua squadra al serale. Più complessa la situazione per Luk3, sempre bloccato da Anna Pettinelli. Per gli allievi di Zerbi, pare certo l’accesso di Chiamamifaro (che ha accumulato ottime posizioni nelle ultime classifiche), mentre tentenna la permanenza di Vybes. Infine, per gli allievi di Anna Pettinelli ancora fuori, potrebbe finalmente farcela TrigNo, mentre Deddè è ad un passo fuori dalla scuola a causa del no ‘quasi definitivo’ di Zerbi.